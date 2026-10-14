Vĩnh Long: Khai mạc vòng 2 và vòng chung kết nữ Giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long trao cờ cho các đội tham gia. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Giải đấu năm nay quy tụ 8 đội bóng chuyền nữ hàng đầu cả nước gồm: Geleximco Hưng Yên, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, LPBank Ninh Bình, Hà Nội Tasco auto, Binh chủng Thông tin Binh Đoàn 19, Vietinbank, VTV Bình Điền Long An và Xi- măng Long Sơn Thanh Hóa.

Theo Ban tổ chức, đây không chỉ là cơ hội để thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại địa phương mà còn là dịp quảng bá hình ảnh quê hương Vĩnh Long văn minh, hiếu khách đến với bạn bè cả nước.

Ban tổ chức trao cờ và hoa cho các đội tham gia. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã tiến hành trao kỷ niệm chương, tặng hoa cảm ơn đại diện địa phương đăng cai và trao cờ lưu niệm chúc mừng các đoàn vận động viên tham gia.

Các đội tham gia tranh tài. (Ảnh: KHÔI NGUYÊN)

Ngay sau lễ khai mạc, các đội tham gia giải đấu, dự kiến giải sẽ bế mạc vào ngày 25/10.