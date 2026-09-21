Xuân Lương học và thực hành theo Bác

Cán bộ sâu sát cơ sở

Xuân Lương có địa bàn rộng, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn. Đặc điểm này đặt ra yêu cầu cán bộ phải sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình từng khu dân cư, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cuộc sống.

Đồng chí Đinh Công Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lương (thứ ba từ phải sang) thăm hỏi ông Lý Văn Dịp, bản Trại Sông khi ông được hỗ trợ xây dựng nhà mới.

Đồng chí Đinh Công Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, Đảng ủy xã xác định phải bắt đầu từ những việc cụ thể, sát với đời sống Nhân dân. Trước hết là gắn trách nhiệm của người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên với những nhiệm vụ cụ thể; chủ động nhận diện việc khó, việc bức xúc, những vấn đề nổi cộm để tập trung giải quyết”. Theo đó, Đảng ủy xã phân công các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ và Đảng ủy viên phụ trách từng địa bàn, thường xuyên nắm cơ sở, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn. Những việc khó, việc người dân quan tâm được tập trung giải quyết, không để phát sinh thành vấn đề lớn.

Tinh thần ấy được thể hiện khá rõ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Với người dân miền núi, nhất là người cao tuổi, người ở các bản xa trung tâm, việc thực hiện một thủ tục hành chính đôi khi vẫn gặp không ít khó khăn. Bởi vậy, xã tập trung rà soát quy trình, nhận diện những khâu còn vướng, hướng dẫn cụ thể để người dân thuận lợi hơn khi đến giải quyết công việc. Dù điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực còn hạn chế, nhưng nhiều tháng các chỉ số giải quyết thủ tục hành chính đều trong tốp 10, tốp 30 trong tổng số 99 xã, phường. Kết quả đó được tạo nên từ những việc tưởng như rất nhỏ như: Hướng dẫn người dân rõ hơn, xử lý hồ sơ nhanh hơn, hạn chế việc đi lại nhiều lần và nâng cao trách nhiệm của cán bộ trong từng khâu công việc.

Ở xã Xuân Lương, sự gần dân cũng được thể hiện rõ ở những thời điểm xảy ra thiên tai. Trong tình huống cấp bách, cán bộ cơ sở là những người nắm rõ địa bàn, biết hộ dân nào ở vùng nguy hiểm và phải tiếp cận từ đâu. Sự chủ động ấy giúp việc ứng phó được triển khai kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân. Đơn cử như đợt bão lũ mới đây, khi nước dâng cao trong đêm, đe dọa an toàn người dân tại bản Trại Sông, thông qua chi ủy, chi bộ, Đảng ủy xã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tiếp cận hiện trường, đưa 6 người gia đình ông Nông Văn Thường ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lo sinh kế, giữ bản sắc

Tinh thần gần dân còn được thể hiện qua những việc chăm lo an sinh xã hội. Xã cơ bản hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ xây dựng nhà mới cho 4 gia đình. Mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ giúp người dân có nơi ở an toàn mà còn là điểm tựa để các hộ từng bước ổn định cuộc sống. Trong căn nhà mới, ông Lý Văn Dịp (86 tuổi) ở bản Trại Sông phấn khởi khi có chỗ ở mới sau thời gian dài khó khăn. Ngôi nhà cũ của ông từng bị lũ cuốn trôi, tuổi cao, sống một mình, không có điều kiện tự xây dựng lại nhà, cuộc sống càng thêm chật vật. Từ sự quan tâm chăm lo của cấp ủy, chính quyền và các nhà hảo tâm, ông Dịp được hỗ trợ gần 100 triệu đồng xây dựng căn nhà rộng khoảng 40 m².

Ở xã Xuân Lương, sự gần dân cũng được thể hiện rõ ở những thời điểm xảy ra thiên tai. Trong tình huống cấp bách, cán bộ cơ sở là những người nắm rõ địa bàn, biết hộ dân nào ở vùng nguy hiểm và phải tiếp cận từ đâu. Sự chủ động ấy giúp việc ứng phó được triển khai kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân.

Chăm lo cho người dân không chỉ dừng ở hỗ trợ khi khó khăn mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để người dân có sinh kế ổn định, từng bước tự vươn lên. Cách làm được địa phương chú trọng là phát huy những gì sẵn có thay vì lựa chọn những mô hình xa rời điều kiện thực tế. Trên cơ sở lợi thế về đất đai, rừng và điều kiện tự nhiên, xã hướng dẫn người dân áp dụng kỹ thuật, nâng cao năng suất, phát triển các mô hình phù hợp như: Nuôi bò thương phẩm; sản xuất, chế biến mật ong rừng; phát triển sản phẩm OCOP...

Cùng đó địa phương quan tâm đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng, công trình thủy lợi, trường học, thiết chế văn hóa. Những công trình thiết yếu này tạo nền tảng để các hộ dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất và thay đổi diện mạo nông thôn miền núi.

Giữ gìn bản sắc văn hóa cũng được xem là một phần quan trọng trong quá trình phát triển. Mô hình dạy tiếng Cao Lan tại Trường Mầm non Xuân Lương được triển khai từ năm học 2023-2024 là một ví dụ. Cô giáo Giáp Thị Hiền, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Tiếng Cao Lan được đưa vào giảng dạy thông qua trò chơi, bài hát, bài thơ, câu chuyện và những cuộc trò chuyện gần gũi với cuộc sống. Cách làm này giúp trẻ tiếp cận tiếng dân tộc một cách tự nhiên, từng bước nâng cao vốn từ và khả năng giao tiếp bằng tiếng Cao Lan. Từ đây, tiếng nói của đồng bào được truyền dạy cho thế hệ nhỏ tuổi. Việc bảo tồn văn hóa vì thế không tách rời cuộc sống mà bắt đầu ngay từ những hoạt động gần gũi nhất với trẻ em.

Những việc làm vì dân ấy đã và đang từng bước được cụ thể hóa trong công việc hằng ngày của cấp ủy, chính quyền, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, tạo thêm động lực để Xuân Lương phát triển trong chặng đường mới.