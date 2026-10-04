Vụ 'thịt như tóp mỡ' trong bữa cơm bán trú: Trường tổ chức ăn trở lại sau 1 tuần

Chiều 4/10, Trường Tiểu học Quảng Bị 1 (xã Quảng Bị, Hà Nội) đã thông báo đến cha mẹ học sinh việc tổ chức ăn bán trú lại từ ngày 5/10.

Trước đó, từ ngày 28/9, nhà trường tạm dừng tổ chức ăn trưa cho học sinh để rà soát, kiện toàn các điều kiện tổ chức bữa ăn bán trú.

Lần này, Trường Tiểu học Quảng Bị 1 đã chuyển đơn vị cung cấp suất ăn sang Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm DAEWOO, thời gian cung ứng từ 5/10 đến hết 31/5/2027.

Hình ảnh bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Quảng Bị 1 được lan truyền trên mạng, với ý kiến cho rằng thịt trong suất ăn "toàn tóp mỡ". Ảnh cắt từ clip

Trường Tiểu học Quảng Bị 1 cho biết để đảm bảo an toàn và chất lượng bữa ăn, trường đã rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, kiểm thực, chế biến, chia suất, lưu mẫu đến giao nhận và tổ chức cho học sinh ăn, nghỉ bán trú.

Phụ huynh đăng ký cho con ăn bán trú với giáo viên chủ nhiệm để tổng hợp số lượng, bảo đảm việc tổ chức phục vụ chu đáo, an toàn.

"Nhà trường rất mong tiếp tục nhận được sự phối hợp, đồng hành và giám sát của cha mẹ học sinh trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú, góp phần bảo đảm sức khỏe, an toàn và điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh", thông báo trường nêu.

Trước đó, như VietNamNet phản ánh, sáng 23/9, một video từ bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Quảng Bị 1 được lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, một số phụ huynh cho rằng nhiều khay thịt dành cho học sinh “toàn là tóp mỡ”.

Trao đổi với VietNamNet, bà Lê Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Bị 1, cho rằng nhận xét trên không chính xác. Theo bà, thực đơn ngày 23/9 có món thịt chiên vừng, được chế biến từ thịt mông sấn, thịt chân giò và thịt ba chỉ. Hình ảnh thịt sau khi chiên trong clip có thể gây hiểu nhầm là tóp mỡ.

Sau khi sự việc xuất hiện trên mạng xã hội, nhà trường đã báo cáo UBND xã Quảng Bị; các bên liên quan sau đó làm việc để xác minh nguồn gốc và chất lượng thực phẩm. Nhà trường cho biết đã đề nghị đơn vị cung cấp thay đổi cách chế biến để món ăn có hình thức dễ nhận biết hơn.