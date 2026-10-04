Việt Nam xuất sắc giành 6 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc tại IOAA 2026

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Chiều 4/10, tại Đại học Phenikaa đã diễn ra lễ bế mạc Kỳ thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 (IOAA 2026). Với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam có 2 đội tham dự với tổng cộng 10 học sinh. Sau gần 10 ngày diễn ra, kết quả toàn bộ 10 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương, trong đó có 6 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao 51 Huy chương Vàng, 48 Huy chương Bạc, 60 Huy chương Đồng và 22 giải Khuyến khích cho các thí sinh. Hai thí sinh đến từ đội tuyển Iran đã giành giải Đặc biệt thí sinh có tổng điểm cao nhất và có thành tích tốt nhất phần thi Lý thuyết, thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi Thực hành. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao giải Đồng đội cho nhóm 7 thí sinh và giải cuộc thi Poster cho 5 đội.

Đội tuyển Việt Nam gồm 2 đoàn với 10 thí sinh đạt thành tích ấn tượng tại kỳ thi khi 100% thành viên đều giành giải thưởng gồm 6 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc. Trong đó, đội Việt Nam 1 đạt 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc; đội Việt Nam 2 đạt 4 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc. Đội Việt Nam 2 được tuyển chọn từ học sinh Trung học phổ thông trên phạm vi toàn quốc đáp ứng điều kiện tham dự, qua đó mở rộng cơ hội phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng lực nổi trội về thiên văn và vật lý thiên văn.

Học sinh Việt Nam nhận Huy chương Vàng. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Các thí sinh giành Huy chương Vàng gồm: Nguyễn Tuấn Kiệt (Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ), Lê Gia Hồng Minh (Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội); Lê Bá Tuấn Việt (Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Lê Quang Trí (Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Quang Dũng và Mai Văn Khánh (đều là học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Trong số 4 thí sinh giành Huy chương Bạc, có 3 em là học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội, gồm: Bùi Nguyễn Hồng Quân, Trần Minh Thái, Nguyễn Trường Chinh; em Đinh Quang Dũng là học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Kết quả xuất sắc của đội tuyển Việt Nam là kết quả của quá trình tuyển chọn, tập huấn và bồi dưỡng nghiêm túc cùng sự nỗ lực của các học sinh, Ban huấn luyện và đội ngũ chuyên gia, giáo viên; đồng thời thể hiện hiệu quả phối hợp chuyên môn giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và trường đại học trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

Việc Việt Nam đăng cai IOAA 2026 tại Hà Nội đồng thời góp phần khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện giáo dục - khoa học quốc tế, tăng cường giao lưu học thuật, thúc đẩy niềm say mê nghiên cứu khoa học vũ trụ và các lĩnh vực STEM trong học sinh.

Ban tổ chức trao Huy chương Bạc cho thí sinh đạt giải. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức IOAA 2026 Vũ Thu Hà cho biết, các thí sinh đã tranh tài qua các bài thi lý thuyết, đồng đội, quan sát bằng kính thiên văn, xử lý số liệu và thi tại nhà chiếu vũ trụ. Các nội dung thi đặt ra nhiều thử thách, đòi hỏi kiến thức vững vàng, tư duy độc lập, sáng tạo, kỹ năng thực hành chính xác và khả năng hợp tác, qua đó các em đã thể hiện tài năng, bản lĩnh và khát vọng chinh phục tri thức.

Bà Vũ Thu Hà đánh giá, với tinh thần trách nhiệm của các nhà khoa học, chuyên gia và trưởng đoàn, các nội dung chuyên môn được hoàn thành theo chương trình, bảo đảm sự nghiêm túc, khách quan và công bằng. IOAA 2026 đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, tiếp nối những giá trị tốt đẹp của cộng đồng IOAA và để lại những dấu ấn đáng nhớ tại Hà Nội.

Bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh, tại lễ khai mạc kỳ thi, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ và mở rộng hợp tác quốc tế về giáo dục, khoa học. IOAA 2026 góp phần cụ thể hóa định hướng này, tạo cơ hội để học sinh Việt Nam và các nước học hỏi lẫn nhau, phát triển năng lực và hình thành những mối quan hệ gắn bó từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ban tổ chức trao giải Đồng đội của cuộc thi cho các nhóm đạt giải. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

“Mỗi thành tích đạt được là kết quả của quá trình học tập bền bỉ, năng lực và quyết tâm vượt qua thử thách. Ban Tổ chức ghi nhận và chúc mừng tất cả thí sinh đã được lựa chọn tham dự kỳ thi. Việc có mặt tại IOAA là một dấu mốc đáng tự hào; những trải nghiệm trong từng bài thi, những điều học được từ bạn bè và những giới hạn bản thân đã vượt qua đều có giá trị đối với chặng đường phía trước. Mong các thí sinh tiếp tục giữ vững niềm tin, học hỏi và bền bỉ theo đuổi con đường khoa học mình yêu thích”, bà Vũ Thu Hà chia sẻ.

IOAA 2026 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25/9 đến 5/10 tại Đại học Phenikaa - địa điểm chính tổ chức các hoạt động chuyên môn và điều hành kỳ thi. Đây là lần đầu tiên IOAA được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ 65 đội tuyển của 64 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 500 thành viên, trong đó có hơn 300 thí sinh dự thi. Kỳ thi có quy mô lớn, yêu cầu chuyên môn cao trong lĩnh vực thiên văn và vật lý thiên văn dành cho học sinh trung học phổ thông.

Tại lễ bế mạc, đất nước Thổ Nhĩ Kỳ đã vinh dự được nhận cờ đăng cai Kỳ thi thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XX năm 2027.