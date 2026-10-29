Xóa sổ 'công xưởng lừa đảo' trên đồi cao

Dịch chuyển xuyên biên giới và “tầm ngắm” từ sớm, từ xa

Khách sạn Văn Hoa nằm biệt lập trên một quả đồi thuộc tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, phía sau là vách đá cheo leo. Từ giữa năm 2026, nơi đây trở thành một “công xưởng” tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia do hơn 100 đối tượng ngoại quốc bí mật vận hành. Các đối tượng người Trung Quốc được sự giúp sức của các đối tượng Việt Nam thành lập pháp nhân là Công ty TNHH Không Gian Kinh Vĩ có trụ sở tại Bắc Ninh để ký hợp đồng thuê của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Vận tải Văn Hoa do Nguyễn Văn Đồng, sinh năm 1971, trú tại tổ dân phố Hải Thượng, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa là Giám đốc.

Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (áo trắng) trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác khám xét, bắt giữ các đối tượng

Khách sạn được chia làm 2 khu riêng biệt, khu 3 tầng là nơi sinh hoạt của các đối tượng; khu 2 tầng là nơi diễn ra các hoạt động lừa đảo. Có 6 phòng làm việc, mỗi phòng được bố trí số lượng nhân viên nhất định và trang bị sẵn các máy móc, thiết bị gồm máy tính để bàn, điện thoại di động, các tài nguyên sẵn có trên máy tính. Đây là thiết bị, phương tiện, dữ liệu được các đối tượng vận chuyển từ Campuchia về.

Lối vào duy nhất của khách sạn được lắp đặt barrier và bố trí bảo vệ trông coi 24/24 giờ. Người lạ muốn vào phải gọi điện thoại cho người trong nhóm cầm đầu, chỉ khi được đồng ý mới được phép vào. Các đối tượng lắp đặt hệ thống Internet có tốc độ rất lớn để phục vụ đường truyền Internet, gọi điện ra nước ngoài và thực hiện hoạt động lừa đảo

Bỏ ra gần 600 triệu đồng/tháng để thuê khách sạn Văn Hoa, các đối tượng tưởng có thể ẩn mình hoàn hảo, biến lãnh thổ Việt Nam thành “bến đỗ” an toàn, qua mắt được cơ quan Công an. Nhưng bọn chúng không thể ngờ rằng những hành vi phạm tội đã rơi vào tầm ngắm. Bởi ngay từ cuối năm 2025, đầu năm 2026, khi Campuchia và các nước khu vực Đông Nam Á đẩy mạnh phòng chống, triệt phá các tổ chức tội phạm lừa đảo trực tuyến, thì lãnh đạo Bộ Công an đã dự báo tình hình khả năng các đối tượng từ các khu vực này sẽ chuyển dịch sang Việt Nam.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo tăng cường nắm tình hình tội phạm lừa đảo trực tuyến, tổ chức đánh bạc dịch chuyển từ các nước về Việt Nam, không để hình thành các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam.

Qua công tác điều tra cơ bản trên không gian mạng và các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, câu kết với các đối tượng người Việt Nam chuẩn bị địa điểm; vận chuyển, mua sắm các thiết bị điện tử, có biểu hiện hoạt động tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập chuyên án đấu tranh nhóm đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép xảy ra tại khách sạn Văn Hoa từ tháng 6 đến tháng 10/2026.

Giải mã công nghệ thao túng tâm lý xuyên lục địa

Đây là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, do đối tượng người Trung Quốc tổ chức, cầm đầu, câu kết với các đối tượng người Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Myanmar thực hiện hành vi phạm tội. Đại tá Trần Ngọc Cường, Trưởng phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Cục Cảnh sát hình sự cho biết: “Đáng chú ý trong chuyên án này, các đối tượng thống nhất không sử dụng nhân viên là người Việt Nam, không hướng tới bị hại là người Việt Nam, mà nhắm đến nạn nhân là người dân Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ và Hàn Quốc, để cơ quan chức năng Việt Nam gặp khó khăn khi bắt giữ, xử lý”.

Lực lượng chức năng đồng loạt triển khai khám xét, bắt giữ các đối tượng trong chuyên án

Để thực hiện hành vi, các đối tượng chia thành nhiều tổ gồm 4-5 nhân viên và 1 tổ trưởng, sử dụng SIM rác mua tại Việt Nam lập tài khoản trên Line, QQ, WeChat, Facebook rồi tiếp cận nạn nhân theo kịch bản chuẩn bị sẵn.

Đầu tiên là thủ đoạn giăng bẫy tình cảm để dụ dỗ đầu tư vào các sàn giao dịch tự dựng. Chúng xây dựng hình tượng doanh nhân thành đạt, độc thân để tán tỉnh phụ nữ 40-50 tuổi; ngược lại, đóng giả phụ nữ trẻ đẹp, thành công trong đầu tư tài chính để tiếp cận nam giới. Sau khi gây dựng được lòng tin, tài khoản liên lạc được chuyển cho tổ trưởng lôi kéo nạn nhân tham gia các sàn ảo do chúng tự lập như Nexuswh, Delta Capital Market, MGX và UNISON-JP.

Ban đầu, các đối tượng can thiệp hệ thống cho nạn nhân thắng và rút thành công 5-10% tiền lãi. Khi lòng tin đã củng cố, chúng tung mồi nhử khuyến mãi 100% để ép nộp thêm tiền, rồi khóa chức năng thanh khoản với lý do “lỗi hệ thống” hoặc “bị xác minh chống rửa tiền” nhằm đòi nộp thêm. Vòng xoáy này chỉ dừng lại khi nạn nhân cạn kiệt tài chính hoặc phát hiện bị lừa, lúc đó chúng lập tức cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt toàn bộ.

Song song với việc dụ dỗ đầu tư, nhóm tội phạm còn tổ chức lôi kéo người bị hại tham gia cá cược thể thao trực tuyến. Chúng tiến hành livestream các trận đấu bóng đá, bóng rổ trên Douyin và QQ để nhắm vào người chơi, chủ yếu là người Trung Quốc, rồi gắn đường link dẫn dụ vào 4 trang web cá cược. Ngay khi người chơi truy cập, nhóm nhân viên sẽ túc trực chăm sóc, hướng dẫn đăng ký, nạp/rút tiền và xử lý các lỗi nạp tiền phát sinh nhằm duy trì đường dây cá cược.

Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng còn mở rộng sang thủ đoạn giả mạo website tuyển dụng. Bằng việc lập trang web mạo danh Công ty phần mềm ODEL DEV LLC của Mỹ (www.odel.com) kết hợp ứng dụng dịch và ChatGPT, chúng dàn dựng kịch bản trao đổi trên các nhóm Google SMS, WhatsApp để tạo lòng tin. Chiêu bài được đưa ra là tuyển dụng việc nhẹ lương cao trong lĩnh vực phần mềm, qua đó dẫn dụ nạn nhân truy cập vào link web giả mạo nộp các khoản phí đào tạo, tuyển dụng rồi chiếm đoạt trọn vẹn số tiền này.

Đại tá Trần Ngọc Cường, Trưởng phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Cục Cảnh sát hình sự chỉ rõ, từ thủ đoạn giả danh doanh nhân, dựng sàn đầu tư đến mạo danh doanh nghiệp tuyển dụng đều có điểm chung là tạo dựng lòng tin trước, dẫn dụ nạn nhân thực hiện giao dịch sau, rồi tìm cách chiếm đoạt tài sản.

“Cú đấm thép” chặt đứt đường dây tội phạm quốc tế

Để triệt phá ổ nhóm tội phạm này, các cán bộ, chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm của Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan, đã phải theo dõi cả ngày lẫn đêm trong nhiều tháng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tìm ra sơ hở của các đối tượng, chờ thời cơ chín muồi để phá án.

Máy tính, điện thoại của các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phần lớn các đối tượng ở tại chỗ và thực hiện hành vi lừa đảo từ khoảng 8 giờ sáng đến 2 giờ sáng ngày hôm sau mới tắt toàn bộ thiết bị điện và đi ngủ. Tiền lương của một số đối tượng được trả bằng tiền mặt tại Việt Nam hoặc thông qua hình thức chứng nhận trả lương.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo Thượng tướng Nguyễn Văn Long cho phép phá án. Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ, Cục Cảnh sát hình sự đã huy động lực lượng của các cục nghiệp vụ thuộc Bộ và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa tham gia phá án. Ban chuyên án đã xây dựng phương án đột kích chi tiết theo nhiều hướng. Bị bất ngờ, các đối tượng bỏ chạy. Tuy nhiên, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an đã nhanh chóng khống chế các đối tượng.

Tại thời điểm tấn công triệt phá, phát hiện 113 đối tượng quốc tịch nước ngoài gồm 74 đối tượng quốc tịch Trung Quốc, 28 đối tượng quốc tịch Ấn Độ, 9 đối tượng quốc tịch Campuchia, 1 đối tượng quốc tịch Malaysia, 1 đối tượng quốc tịch Myanmar. Trong đó xác định 91 đối tượng nhập cảnh bằng visa du lịch, 22 đối tượng nhập cảnh bất hợp pháp.

Ban chuyên án đã phối hợp, huy động 26 giáo viên tiếng Anh và tiếng Trung của Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân, sinh viên trường quốc tế đang thực tập tại Cục Cảnh sát hình sự, một số cán bộ các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ phiên dịch. Lực lượng chức năng đã thu giữ 108 máy vi tính, hơn 500 điện thoại di động các loại, hàng trăm sạc cáp máy tính các loại là công cụ phương tiện để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Bước đầu xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt khoảng 50 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” xảy ra tại khách sạn Văn Hoa. Đồng thời đã khởi tố, bắt tạm giam 89 bị can (gồm 88 người nước ngoài và 1 người Việt Nam), trong đó có Zhao Xuefeng (sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc) được xác định là đối tượng cầm đầu. Có 3 bị can bị khởi tố 2 tội danh theo Điều 290 (sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản) và Điều 348 (tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép) của Bộ luật Hình sự.

Quá trình mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng còn phát hiện nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức lô đề và cá độ bóng đá trên không gian mạng. Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và đang tiếp tục củng cố để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Việc phát hiện, triệt phá nhóm đối tượng tại khách sạn Văn Hoa thể hiện vai trò của công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản trên không gian mạng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm có xu hướng dịch chuyển từ Campuchia và các nước châu Á sang Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự nhấn mạnh: “Việc triệt phá tội phạm lừa đảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng lãnh thổ làm địa bàn hoạt động”. Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, làm rõ hành vi và vai trò của từng đối tượng trong vụ án.