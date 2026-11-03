Khởi tố đối tượng lợi dụng dự án để khai thác khoáng sản trái phép

Ngày 3/11, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành các biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Văn Thành (tên thường gọi: Tý, SN 1980, địa chỉ: khu phố Suối Lớn Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thành.

Vào cuối tháng 4/2026, Nguyễn Văn Thành biết được ông P.V.B. (SN 1971, địa chỉ: khu phố 4 An Thới, đặc khu Phú Quốc) có 1 thửa đất cùng căn nhà cấp 4 trên đất tại tổ 4, khu phố 4 An Thới, đặc khu Phú Quốc nằm trong Dự án Khu tái định cư An Thới. Nhà đất của ông B. đã có quyết định thu hồi đất và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước theo quy định.

Lợi dụng chủ trương cho người dân tự di dời vật kiến trúc, tháo dỡ công trình trả lại mặt bằng cho Nhà nước, để triển khai thi công dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Thành đã liên hệ ông B. để mua lại phần kết cấu còn lại của căn nhà (sắt, thép, mái tôn, gỗ, …) với số tiền là 20 triệu đồng.

Trong quá trình tháo dỡ căn nhà, không có người giám sát trông coi, Thành cuốc đất tại vị trí căn nhà của ông B., vận chuyển đem đi bán cho người khác san lấp mặt bằng. Khi ông Thành đang thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển đất đem bán cho người khác thì bị Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt quả tang.

Hiện trường khai thác đất trái phép.

Căn cứ kết quả giám định Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang kết luận mẫu vật đất được thu giữ tại khu vực bị Nguyễn Văn Thành khai thác không có giấy phép thuộc Dự án tái định cư An Thới là khoáng sản (là đất làm vật liệu xây dựng thông thường).

Trước đó, vào tối 1/1/2026, khi Nguyễn Văn Thành cùng với các đối tượng khác đang tổ chức khai thác cát trái phép tại tổ 5, khu phố Đường Bào Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc để vận chuyển đem đi bán cho người khác san lấp mặt bằng thì bị Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc tuần tra phát hiện, bắt quả tang. Sau đó, Nguyễn Văn Thành đã bị Công an đặc khu Phú Quốc lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Khai thác khoáng sản không phép”.