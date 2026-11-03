Bắt nữ đối tượng lừa 1,8 tỷ đồng bằng chiêu vay tiền đáo hạn ngân hàng

Tống đạt Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thoa. (Ảnh: Công an Quảng Ngãi)

Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Thoa (SN 1986, trú tại xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 1,8 tỷ đồng bằng thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, ngày 23/9/2025, Nguyễn Thị Thoa đưa ra thông tin gian dối với bà V.T.U.H (43 tuổi, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) rằng cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Để tạo lòng tin, Thoa cam kết sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền sau 2 ngày.

Tin tưởng, bà H. đã cho Thoa vay 1,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thoa không sử dụng vào việc đáo hạn ngân hàng như đã hứa mà dùng toàn bộ số tiền để trả các khoản nợ riêng và tiêu xài cá nhân.

Ngày 30/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Thoa. Thoa bị điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Công an tỉnh Quảng Ngãi thông báo những ai là nạn nhân bị Nguyễn Thị Thoa chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tương tự cần liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ số 1 Chu Văn An, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi (gặp Điều tra viên Lê Trung Cấp, số điện thoại 0906.567.237) để trình báo và được giải quyết theo quy định.

Nguồn: Công an tỉnh Quảng Ngãi