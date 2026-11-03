Bắt nhóm 'thủy quái' đột nhập nhà dân, công trình ven sông trộm cắp tài sản

Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản, cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng trên sử dụng xuồng máy di chuyển trên sông Đồng Nai và các nhánh sông, tiếp cận nhà dân, cơ sở kinh doanh, bến xe, sà lan, công trình ven bờ để chiếm đoạt tài sản. Khi bị phát hiện, các đối tượng dùng dao đe dọa, khống chế nạn nhân rồi tẩu thoát bằng đường thủy.

Qua rà soát các vụ việc tại các phường Long Phước, Long Trường, Long Bình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Trần Hữu Bình (sinh năm 1996, cư trú tại phường Long Hưng, Đồng Nai) có dấu hiệu liên quan. Bình sử dụng xuồng composite màu trắng, đặc điểm tương đồng phương tiện xuất hiện trong một vụ trộm tại phường Long Trường.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an.

Ngày 11/10/2026, công an phát hiện Bình đang bán tài sản trộm cắp cho Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 1993) tại khu vực cầu An Định, Đồng Nai. Lực lượng chức năng thu giữ 615 đoạn dây điện lõi nhôm, 410 đoạn lõi nhôm và 16kg dây điện lõi đồng, đều được cắt thành từng đoạn dài khoảng một mét. Quang khai biết đây là tài sản do trộm cắp mà có nhưng vẫn mua.

Mở rộng điều tra, công an làm rõ những đối tượng liên quan gồm Trần Văn Thiên, Nguyễn Thanh Tiền, Nguyễn Minh Thuận, Dương Hoài Vũ và Trần Thị Ngọc Hiền (vợ Bình).

Vụ trộm cắp tài sản điển hình xảy ra vào ngày 20/7/2025 tại căn nhà dưới gầm cầu Long Đại, phường Long Phước. Sau khi lấy túi tiền, điện thoại, một đối tượng trong nhóm trên quay vào lấy dây chuyền của người phụ nữ đang ngủ. Khi nạn nhân phát hiện, tri hô, người này dùng dao đe dọa, giật dây chuyền rồi xuống xuồng cùng đồng bọn tẩu thoát.

Các đối tượng cùng tang vật.

Ngày 23/7/2025, tại công trình gần cầu cao tốc thuộc phường Long Trường, nhóm đối tượng tiếp tục gây án và bị công nhân phát hiện khi đang cắt dây cáp điện đưa xuống xuồng. Một đối tượng trong nhóm dùng dao đe dọa công nhân để đồng bọn tiếp tục lấy trộm tài sản rồi rời đi.

Đến ngày 8/12/2025, tại cơ sở lưu trú trên đường Võ Văn Hát, phường Long Trường, một đối tượng trong nhóm bị cáo buộc dùng dao khống chế phụ nữ, yêu cầu mở khóa điện thoại, đăng xuất tài khoản iCloud rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Khi bị bắt, nhóm đối tượng còn khai nhận đã trộm 20 bình ắc quy, hơn 847 lít dầu tại bến xe buýt; trộm két sắt chứa tiền, vàng tại nhà dân và lấy tài sản ở quán cà phê. Hai vụ gần nhất xảy ra ngày 10 và 11/10/2026 tại một sà lan và một công trình ở Đồng Nai.

Khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu giữ một xuồng composite, một ghe gỗ, một ô tô tải, 3 dao, một rựa, khoảng 700kg dây điện lõi nhôm, 16kg dây điện lõi đồng cùng nhiều công cụ, tài sản liên quan.

Đến nay, công an đã làm rõ 8 vụ. Người bị hại được đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh) hoặc cơ quan công an gần nhất để trình báo.