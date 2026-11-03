Dấu vết số có thể là chìa khóa giúp phát hiện và xử lý tội phạm

Phát hiện một người đàn ông lớn tuổi có biểu hiện suy giảm trí nhớ, không nhớ đường về nhà tại khu vực cầu Tân Vũ - Cát Hải, Công an phường Đông Hải, TP Hải Phòng đã đưa ông về trụ sở chăm sóc, đồng thời khẩn trương xác minh. Sau hơn 2 giờ, người đàn ông được đoàn tụ với gia đình.