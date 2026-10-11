BMW iX3 M60 xDrive 2027 trình làng bản M Performance ấn tượng

Khả năng vận hành của xe được hỗ trợ bởi bộ pin NMC ấn tượng.

Sức mạnh của BMW iX3 M60 xDrive đến từ hệ truyền động điện gồm hai mô-tơ đặt tại hai trục, cho tổng công suất 612 mã lực và mô-men xoắn cực đại 875 Nm. Đáng chú ý, mô-tơ phía sau được cải tiến với stato thiết kế mới cùng bộ biến thiên dòng điện công suất 420 ampe. Nhờ cấu hình này, mẫu SUV điện có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,9 giây. Vận tốc tối đa của xe đạt 240 km/h, khẳng định vị thế của phiên bản hiệu năng cao trong dòng iX3.

Khả năng vận hành của xe được hỗ trợ bởi bộ pin NMC có dung lượng sử dụng 108,7 kWh. Theo tiêu chuẩn WLTP, BMW iX3 M60 xDrive có thể đi được quãng đường tối đa 754 km sau mỗi lần sạc đầy. Kiến trúc điện 800 V cho phép xe tiếp nhận nguồn sạc nhanh DC với công suất tối đa 400 kW. Trong điều kiện lý tưởng, chỉ 10 phút sạc có thể bổ sung khoảng 340 km phạm vi di chuyển.

Vận tốc tối đa của xe đạt 240 km/h.

Bên cạnh khả năng sạc nhanh, BMW còn nâng cấp hệ thống nạp điện xoay chiều cho mẫu SUV điện này. Gói AC Charging Professional được trang bị tiêu chuẩn, giúp công suất sạc AC tăng từ 11 kW lên 22 kW. Đối với khả năng vận hành, xe sử dụng hệ thống treo M thích ứng với giảm xóc điều khiển điện tử. Người lái có thể điều chỉnh đặc tính giảm xóc thông qua tính năng My Modes, với hai chế độ chuyên biệt M Sport và M Sport Plus.

Nhằm cải thiện độ ổn định và khả năng kiểm soát khi vận hành ở tốc độ cao, BMW trang bị cho xe vi sai thể thao M điều khiển điện tử tại cầu sau. Các thanh gia cường khung gầm cũng được bổ sung để tăng độ cứng vững cho kết cấu thân xe. Trong khi đó, thanh cân bằng phía trước được tinh chỉnh nhằm nâng cao độ chính xác của hệ thống lái. Những thay đổi này góp phần tạo nên đặc tính vận hành thể thao đặc trưng của phiên bản M Performance.

BMW trang bị cho xe vi sai thể thao M điều khiển điện tử tại cầu sau.

Diện mạo BMW iX3 M60 xDrive được phân biệt bằng loạt chi tiết mang dấu ấn của bộ phận M. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn định vị M Yellow Lights và hiệu ứng chiếu sáng Iconic Glow lấy cảm hứng từ biểu tượng ba màu của dòng M. Logo M xuất hiện tại nhiều vị trí, kết hợp nóc sơn đen bóng, ốp gương M và cánh gió phía cuối mui thiết kế riêng. Xe sử dụng mâm hợp kim 21 inch tiêu chuẩn, trong khi bộ mâm 22 inch có thiết kế tối ưu khí động học được cung cấp dưới dạng tùy chọn.

Không gian nội thất tiếp tục kế thừa kiến trúc Panoramic iDrive trên thế hệ Neue Klasse, kết hợp nhiều công nghệ hiển thị hiện đại. Hệ thống bao gồm màn hình Panoramic Vision kéo dài theo chiều ngang, màn hình cảm ứng trung tâm 17,9 inch và màn hình hiển thị kính lái 3D tùy chọn. Vô-lăng M Sport cùng giao diện hiển thị dành riêng cho phiên bản M Performance cũng được tích hợp vào hệ thống điều khiển. Cách bố trí này hướng đến trải nghiệm sử dụng trực quan, đồng thời nhấn mạnh phong cách thể thao của mẫu SUV điện.

Không gian nội thất tiếp tục kế thừa kiến trúc Panoramic iDrive.

Các trang bị bên trong cabin tiếp tục làm nổi bật bản sắc riêng của BMW iX3 M60 xDrive. Xe sở hữu ghế thể thao gắn logo M, dây đai an toàn phong cách M và những chi tiết nhận diện đặc trưng của dòng hiệu năng cao. Hệ thống âm thanh Harman Kardon 13 loa được cung cấp tiêu chuẩn, kết hợp vật liệu bọc ghế Veganza và M PerformTex. Ngoài những trang bị sẵn có, khách hàng còn có thể cá nhân hóa chiếc xe theo sở thích thông qua chương trình BMW Individual.