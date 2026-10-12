SUV địa hình công suất 1.114 mã lực, giá khởi điểm gần 700 triệu đồng

Đây là mẫu SUV hybrid cắm điện (PHEV) cỡ lớn, còn được gọi là Geely Galaxy Zhanjian 700 tại Trung Quốc, phát triển trên nền tảng kiến trúc xe địa hình năng lượng mới GTA. Với thiết kế vuông vức, hệ truyền động hybrid công suất lớn, khả năng vượt địa hình ấn tượng cùng loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến.

Geely Galaxy Battleship 700 2027.

Geely Galaxy Battleship 700 2027 có tất cả 6 phiên bản tại Trung Quốc, giá bán dao động từ 179.800-369.800 Nhân dân tệ (tương đương 695,30 triệu đồng - 1,430 tỷ đồng). Xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với BYD FCB Ti 7 trong phân khúc SUV địa hình sử dụng năng lượng mới.

Galaxy Battleship 700 2027 theo đuổi phong cách SUV địa hình vuông vức, nhấn mạnh vẻ ngoài khỏe khoắn và khả năng vận hành trên những cung đường phức tạp. Phần đầu xe nổi bật với hệ thống đèn mang tên Sky Eye, gồm 228 đèn LED độ sáng cao kết hợp logo phát sáng.

Nắp ca-pô được tạo hình với các khe thông gió phẳng và những đường gân nổi, trong khi cản trước có các chi tiết trang trí màu cam cùng móc kéo, tăng thêm vẻ hầm hố cho tổng thể. Trên nóc xe, cảm biến LiDAR 192 dòng góp phần hoàn thiện hệ thống cảm biến phục vụ các tính năng hỗ trợ lái thông minh.

Mẫu SUV của Geely có chiều dài 5.085 mm, rộng 1.999 mm, cao 1.912 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm. Các thông số địa hình gồm góc tiếp cận 30 độ, góc thoát 31 độ và khoảng sáng gầm xe tối thiểu 233 mm, cho thấy Galaxy Battleship 700 được phát triển hướng đến cả nhu cầu di chuyển hằng ngày lẫn những hành trình ngoài đường nhựa.

Khoang nội thất được thiết kế theo triết lý One World, tập trung vào khả năng kết nối giữa người lái, hành khách và các hệ thống trên xe. Hệ thống hiển thị gồm năm màn hình, với cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió HUD 15,2 inch, màn hình trung tâm độ phân giải 2K kích thước 15,4 inch, màn hình dành cho hành khách phía trước 12,66 inch và một màn hình điều khiển ở hàng ghế sau.

Hệ thống sử dụng chip Longying 6P, vận hành trên nền tảng Flyme Auto 2 và có khả năng kết nối với mạng vệ tinh độc quyền của Geely. Không gian cabin cũng được trang bị nhiều tiện nghi hướng đến trải nghiệm cao cấp, bao gồm ghế SPA Marshmallow tích hợp chức năng massage 14 điểm, thông gió và sưởi ấm. Hàng ghế sau có thể gập phẳng để tạo thành khu vực nghỉ ngơi dài 1,8 m và rộng 1,1 m. Ngoài ra, xe còn có tủ lạnh hai cửa dung tích 18,5 lít, bộ sạc điện thoại không dây công suất 50 W và máy tạo oxy tích hợp.

Điểm nhấn đáng chú ý của Geely Galaxy Battleship 700 nằm ở hệ truyền động hybrid địa hình Thor EM-T thế hệ mới, với ba cấu hình hiệu suất khác nhau. Phiên bản sử dụng động cơ 4 xi lanh tăng áp dung tích 1,5 lít kết hợp một mô-tơ điện có tổng công suất 469 mã lực, mô-men xoắn kết hợp 605 Nm và khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,4 giây.

Cấu hình động cơ 1,5 lít kết hợp ba mô-tơ điện nâng tổng công suất lên 925 mã lực, cùng mô-men xoắn 1.165 Nm, giúp xe hoàn thành cú tăng tốc 0-100 km/h trong 4,2 giây. Trong khi đó, phiên bản sử dụng động cơ 2 lít kết hợp ba mô-tơ điện đạt tổng công suất 1.114 mã lực, mô-men xoắn kết hợp 1.330 Nm và thời gian tăng tốc 0-100 km/h chỉ 3,95 giây. Những thông số này đưa Battleship 700 vào nhóm SUV hybrid cắm điện có hiệu suất rất cao, đồng thời cho thấy định hướng kết hợp sức mạnh vận hành với khả năng chinh phục địa hình của Geely.

Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin lithium sắt photphat (LFP) do CATL sản xuất, có dung lượng 47,14 kWh. Theo công bố, Geely Galaxy Battleship 700 2027 đạt phạm vi di chuyển thuần điện 305 km theo tiêu chuẩn CLTC, tương đương 247 km theo WLTP. Tầm hoạt động kết hợp giữa động cơ đốt trong và hệ truyền động điện vượt 1.770 km theo CLTC, tương đương 1.434 km theo WLTP.

Bên cạnh đó, Geely Galaxy Battleship 700 2027 cũng hỗ trợ sạc nhanh, cho phép nạp pin từ 10% lên 80% trong khoảng 10 phút theo thông tin được công bố. Sự kết hợp giữa phạm vi hoạt động thuần điện dài và tầm di chuyển tổng thể lớn giúp mẫu SUV này hướng đến những chuyến đi đường dài, đồng thời giảm nhu cầu dừng sạc thường xuyên trong hành trình.

Khả năng vượt địa hình là một trong những yếu tố được Geely chú trọng trên Battleship 700. Xe sử dụng hệ thống treo Thảm thần độ chính xác cao, kết hợp lò xo khí hai khoang và giảm chấn biến thiên CCD, cho phép điều chỉnh đặc tính vận hành cũng như chiều cao thân xe theo điều kiện di chuyển. Hệ thống này được thiết kế để cải thiện độ êm ái trên đường thông thường, đồng thời hỗ trợ xe vượt qua các địa hình khó khăn.

Galaxy Battleship 700 có khả năng lội nước tối đa 800 mm và được trang bị chế độ nổi khẩn cấp tiên tiến. Theo thông tin giới thiệu, xe có thể di chuyển trong nước với tốc độ lên tới 7 km/h trong tối đa 40 phút khi sử dụng chế độ này. Đây là tính năng đáng chú ý đối với một mẫu SUV hướng đến các hoạt động ngoài trời, dù khả năng vận hành thực tế vẫn phụ thuộc vào điều kiện môi trường và giới hạn sử dụng do nhà sản xuất quy định.

Về công nghệ an toàn, Geely Galaxy Battleship 700 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái thông minh G-ASD G-Pilot, còn được gọi là Qianli Haohan, với các phiên bản H5 hoặc H7. Hệ thống sử dụng chip Thor-U có năng lực tính toán được công bố ở mức 700 Tops, phục vụ các chức năng hỗ trợ dẫn đường và đỗ xe tự động.

Geely Galaxy Battleship 700 2027 sở hữu 16 tính năng an toàn chủ động, trong đó có hệ thống tránh va chạm bằng đánh lái AES, được giới thiệu có thể hoạt động ở tốc độ lên tới 130 km/h. Bên cạnh các công nghệ hỗ trợ điện tử, cấu trúc thân xe Star Armour sử dụng thép cường độ cao nhằm tăng khả năng bảo vệ hành khách.

- Video cận cảnh Geely Galaxy Battleship 700 2027. Nguồn: AutoWorld.