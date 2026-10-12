Top 10 ôtô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 9/2026: VinFast áp đảo
Trong tháng 9/2026, VinFast góp mặt tới 6 sản phẩm ở danh sách những mẫu ôtô bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam.
VinFast Limo Green.
Top 10 ôtô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 9/2026:
1. VinFast VF 3 (doanh số: 6.474 chiếc).
2. VinFast Limo Green (doanh số: 5.027 chiếc).
3. VinFast VF 6 (doanh số: 3.083 chiếc).
4. VinFast VF 5 (doanh số: 2.472 chiếc).
5. VinFast VF 2 (doanh số: 2.433 chiếc).
6. Toyota Yaris Cross (doanh số: 1.799 chiếc).
7. VinFast VF 8 (doanh số: 1.494 chiếc).
8. Toyota Innova Cross (doanh số: 1.461 chiếc).
9. Mazda CX-5 (doanh số: 1.449 chiếc).
10. Mitsubishi Xforce (doanh số: 1.323 chiếc).
Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-doanh-va-tieu-dung/top-10-oto-ban-chay-nhat-tai-viet-nam-thang-9-2026-vinfast-ap-dao/20261011081347485