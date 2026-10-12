Top 10 ôtô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 9/2026: VinFast áp đảo

Doanh số các mẫu ô tô bán chạy tại Việt Nam tháng 9.2026 ghi nhận những biến động trái chiều. VinFast VF 6 tăng khoảng 145,5%, trong khi nhóm VF 5 và Herio Green giảm 42%. Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce đều ghi nhận doanh số gần gấp đôi tháng trước.