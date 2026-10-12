Honda tung bộ đôi mô tô địa hình mới, giá từ 49 triệu đồng

Honda XR300L được phát triển theo phong cách dual-sport, cân bằng giữa khả năng di chuyển hằng ngày và chinh phục các cung đường địa hình. Xe sở hữu thiết kế tối giản, dè trước đặt cao, yên hẹp và ống xả bố trí cao. Tư thế ngồi thẳng đặc trưng giúp người lái dễ kiểm soát phương tiện khi di chuyển trên đường nhựa lẫn đường đất đá.

Mẫu xe sử dụng bộ vành 21 inch phía trước và 18 inch phía sau, kết hợp hệ thống treo hành trình dài nhằm tăng khả năng vượt qua những đoạn đường gồ ghề. Phía sau là giảm xóc Pro-Link có bình khí. Hệ thống phanh đĩa, ABS hai kênh và kiểm soát lực kéo HSTC cũng được trang bị nhằm hỗ trợ người lái trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

XR300L có bình xăng dung tích 7,8 lít, phù hợp với những chuyến đi kết hợp giữa đường đô thị, đường trường và địa hình.

Trong khi đó, Honda XR300 Rally được phát triển theo hướng adventure touring, ưu tiên sự thoải mái và tính thực dụng trên những hành trình dài. So với XR300L, phiên bản Rally có kính chắn gió cao hơn và phần thân trước mở rộng, tạo diện mạo đậm chất xe đua rally, đồng thời tăng khả năng chắn gió khi di chuyển đường trường.

Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở bình xăng dung tích 13 lít, lớn hơn 5,2 lít so với XR300L. Dung tích này giúp xe có thêm lợi thế khi di chuyển đường dài, đặc biệt trên những cung đường có ít trạm nhiên liệu.

XR300 Rally còn được trang bị màn hình đồng hồ TFT tích hợp kết nối Honda RoadSync. Hệ thống hỗ trợ kết nối điện thoại và các tiện ích như dẫn đường từng chặng, giúp mẫu xe phù hợp hơn với nhu cầu du lịch bằng mô tô hiện đại.

Dù khác biệt về thiết kế và trang bị, Honda XR300L và XR300 Rally sử dụng chung động cơ xi-lanh đơn dung tích 293,5 cc, làm mát bằng không khí kết hợp bộ làm mát dầu. Honda hiện chưa công bố thông số công suất và mô-men xoắn chính thức của hai mẫu xe.

Tại Ấn Độ, Honda XR300L được niêm yết ở mức 183.000 rupee, tương đương khoảng 49 triệu đồng. Trong khi đó, XR300 Rally có giá 208.000 rupee, tương đương khoảng 55,5 triệu đồng.