Chủ xe bất ngờ vì Porsche 911 sử dụng ắc-quy từ BYD

Những hình ảnh được chia sẻ bởi các chủ sở hữu Porsche 911 GT3 Touring thế hệ 992.2 cho thấy xe sử dụng ắc-quy lithium-ion 12V mang nhãn hiệu FinDreams, với nguồn gốc sản xuất tại Trung Quốc. FinDreams là doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái BYD, tập đoàn ôtô và công nghệ pin lớn của Trung Quốc.

Porsche 911 GT3 Touring sử dụng ắc-quy từ BYD?

Phát hiện này thu hút sự chú ý bởi Porsche là một trong những thương hiệu xe thể thao nổi tiếng nhất nước Đức, trong khi BYD thường được biết đến với các mẫu xe điện và công nghệ pin. Tuy nhiên, việc một linh kiện mang thương hiệu FinDreams xuất hiện trên Porsche không đồng nghĩa hãng xe Đức phụ thuộc hoàn toàn vào BYD để cung cấp ắc-quy cho tất cả xe 911 GT3 mới.

Trên diễn đàn Rennlist, nhiều chủ xe Porsche 911 GT3 Touring thế hệ mới đã xác nhận mẫu xe thể thao của mình sử dụng ắc-quy 12 V đến từ thương hiệu FinDreams, vốn thuộc hệ sinh thái của BYD và được sản xuất tại Trung Quốc.

Porsche xác nhận 911 GT3 được trang bị tiêu chuẩn ắc-quy lithium-ion dung lượng 40 Ah. Đây là một phần trong chương trình giảm trọng lượng nhằm cải thiện khả năng vận hành của mẫu xe thể thao hiệu suất cao. Kết hợp với nắp khoang hành lý phía trước làm từ sợi carbon, các giải pháp giảm trọng lượng này giúp Porsche 911 GT3 mới nhẹ hơn khoảng 4 kg so với phiên bản tiền nhiệm.

Dù vậy, Porsche chưa công khai xác nhận BYD hoặc FinDreams là nhà cung cấp ắc-quy duy nhất cho toàn bộ dòng 911 GT3. Những hình ảnh hiện có chỉ cho thấy ắc-quy FinDreams đã xuất hiện trên một số xe 911 GT3 Touring đến tay khách hàng, chưa đủ cơ sở để kết luận tất cả xe mới đều sử dụng loại ắc-quy này.

Trung Quốc trong chuỗi cung ứng ôtô toàn cầu

Sự việc cũng phản ánh mức độ toàn cầu hóa của chuỗi cung ứng ôtô hiện đại. Ngay cả những mẫu xe thể thao mang đậm dấu ấn kỹ thuật Đức cũng có thể sử dụng linh kiện được sản xuất tại Trung Quốc, nơi ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia sâu vào lĩnh vực công nghệ và phụ tùng ôtô.

Trong bối cảnh các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng trên thị trường toàn cầu, sự xuất hiện của một linh kiện thuộc hệ sinh thái BYD trên Porsche 911 GT3 đặt ra câu hỏi thú vị về nguồn gốc linh kiện trên những mẫu xe thể thao.

Trong bối cảnh các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc mở rộng toàn cầu, sự xuất hiện của một linh kiện thuộc hệ sinh thái BYD trên Porsche 911 GT3 Touring đặt ra câu hỏi thú vị về nguồn gốc linh kiện và quan niệm của người tiêu dùng đối với những mẫu xe hạng sang.

Với một số khách hàng, xuất xứ linh kiện có thể ảnh hưởng đến cảm nhận về thương hiệu. Với những người khác, chất lượng, độ tin cậy và hiệu quả vận hành mới là yếu tố quan trọng, bất kể linh kiện được sản xuất ở quốc gia nào.