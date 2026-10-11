Chery Stockman: Bán tải diesel hybrid sạc điện công suất 469 mã lực

Động cơ diesel kết hợp mô-tơ điện. (Ảnh: Chery)

Chery Stockman, còn được biết đến tại Trung Quốc với tên gọi Rely Hi800, được phát triển dựa trên nền tảng kỹ thuật của các mẫu Chery KP31 và Rely P3X. Australia là thị trường đầu tiên đón nhận mẫu xe này, sau quá trình thử nghiệm và tinh chỉnh trên các cung đường địa phương.

Điểm đáng chú ý của Stockman là hệ truyền động PHEV kết hợp động cơ diesel 2,5 lít với một mô-tơ điện. Hệ thống cho tổng công suất 469 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Trong khi đó, Ford Ranger PHEV sử dụng động cơ xăng EcoBoost 2.3 tăng áp kết hợp mô-tơ điện, có tổng công suất 277 mã lực.

Xe trang bị pin dung lượng 34 kWh, hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 70 kW và sạc AC 6,6 kW. Theo công bố của nhà sản xuất, phạm vi chạy thuần điện đạt 100 km theo chuẩn NEDC, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 2 lít/100 km. Khả năng kéo rơ-moóc có phanh đạt 3.500 kg.

Kích thước lớn, trang bị nhiều công nghệ. (Ảnh: Chery)

Stockman có chiều dài 5.450 mm, rộng 2.010 mm, cao 1.890 mm, chiều dài cơ sở 3.250 mm và khoảng sáng gầm 247 mm khi đầy tải. Thùng xe dài 1.560 mm, rộng 1.560 mm và cao 500 mm.

Khoang cabin cấu hình 5 chỗ, trang bị màn hình cảm ứng giải trí 15,6 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình hiển thị kính lái (HUD). Các tiện nghi khác gồm điều hòa tự động 2 vùng và hệ thống âm thanh 14 loa.

Về an toàn, xe có 7 túi khí, camera 360 độ, hệ thống giám sát người lái, phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng kết hợp hỗ trợ giữ làn, giám sát điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước, phía sau.

Theo kế hoạch, Chery Stockman sẽ được bàn giao tới khách hàng Australia từ tháng 2/2027, cạnh tranh trong phân khúc bán tải với các mẫu xe như Ford Ranger PHEV, BYD Shark 6 và GWM Cannon Alpha.