Một hãng xe Trung Quốc dự kiến gia nhập thị trường Canada

Một mẫu xe của hãng Geely tại sự kiện trưng bày ô tô. (Nguồn: Geely)

Doanh nghiệp này đang xây dựng đội ngũ điều hành tại Canada, đồng thời phát triển mạng lưới phân phối và dịch vụ hậu mãi trước khi chính thức triển khai hoạt động kinh doanh.

Theo thông tin được công bố, Geely đã thành lập bộ phận phụ trách hoạt động tại Canada và ra mắt trang web chính thức Geely.ca.

Tuy nhiên, hãng chưa công bố danh sách mẫu xe, giá bán hoặc địa điểm đặt đại lý. Các thông tin chi tiết dự kiến được cập nhật gần thời điểm ra mắt.

Kế hoạch mở rộng của Geely diễn ra sau khi Canada điều chỉnh chính sách thuế đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc.

Theo cơ chế mới, mức thuế bổ sung 100% được thay thế bằng thuế suất tối huệ quốc 6,1% đối với xe nhập khẩu thuộc hạn ngạch ban đầu 49.000 chiếc mỗi năm. Hạn ngạch này dự kiến tăng 6,5% mỗi năm.

Chính sách mới tạo điều kiện cho các nhà sản xuất Trung Quốc tiếp cận thị trường Canada, song lượng xe nhập khẩu vẫn chịu giới hạn theo quy định.

Trong đó, EX5 và EX2 là hai mẫu xe điện được truyền thông ô tô nhận định có khả năng được Geely giới thiệu tại Canada.

Geely cho biết đã bán hơn 3 triệu xe trên toàn cầu trong năm 2025, trong đó khoảng 1,69 triệu xe thuộc nhóm phương tiện sử dụng năng lượng mới, bao gồm xe điện và xe hybrid sạc ngoài. Tập đoàn mẹ Zhejiang Geely Holding cũng sở hữu các thương hiệu ô tô Volvo Cars, Polestar và Lotus.

Bên cạnh Geely, một số nhà sản xuất ô tô Trung Quốc khác, trong đó có BYD và Chery, cũng đang hướng tới thị trường Canada.

Việc các hãng này mở rộng hoạt động diễn ra trong bối cảnh Ottawa điều chỉnh chính sách thương mại với Bắc Kinh, đồng thời tìm cách mở rộng lựa chọn phương tiện cho người tiêu dùng trong nước.

(theo Reuters)