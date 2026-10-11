Land Cruiser Hybrid vừa ra mắt đã gây sốt, Toyota vẫn dẫn đầu

Tháng 9, doanh số Toyota Innova Cross HEV tăng đáng kể lên mức 630 xe. Thành tích này giúp mẫu MPV cỡ trung trang bị hệ truyền động hybrid tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc xe lai xăng-điện tại Việt Nam. Toyota Innova Cross HEV hiện có giá 960 triệu đồng. Ảnh: TMV.

Cũng tăng mạnh doanh số ở kỳ báo cáo cuối quý III, Toyota Corolla Cross 1.8HEV bán được 616 xe cho khách hàng Việt Nam. Thành tích này giúp Toyota Corolla Cross Hybrid duy trì vị thế xe lai xăng-điện bán chạy nhất. Mẫu SUV cỡ B+ hiện có giá 865 triệu đồng. Ảnh: TMV.

Tháng 9 dường như là kỳ báo cáo "bùng nổ" của xe hybrid Toyota khi Toyota Yaris Cross HEV cũng tăng trưởng mạnh doanh số để đạt 413 xe. Khác với Innova Cross hay Corolla Cross, phiên bản hybrid của Yaris Cross không đóng góp quá lớn vào doanh số chung của mẫu SUV cỡ B. Hiện, Yaris Cross HEV có giá 728 triệu đồng. Ảnh: TMV.

Các phiên bản Honda CR-V e:HEV ghi nhận doanh số chung 189 xe trong tháng 9. Ở bản nâng cấp, dòng phiên bản hybrid của mẫu SUV cỡ C chuyển sang lắp ráp trong nước, hiện có giá 1,17-1,25 tỷ đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Lúc này, Toyota Camry tại Việt Nam chỉ còn 2 phiên bản hybrid, giá bán lần lượt 1,332 tỷ và 1,472 tỷ đồng. Trong tháng 9, Toyota Camry bán được 131 xe cho khách hàng Việt Nam, doanh số lũy kế sau 3 quý đạt 2.417 xe. Ảnh: TMV.

Toyota Land Cruiser HEV chính thức chào sân thị trường Việt Nam hồi đầu tháng 9 và nhanh chóng thu về doanh số mở màn 116 xe. Thành tích bán hàng của Toyota Land Cruiser Hybrid tốt hơn nhiều mẫu xe hybrid khác do VAMA thống kê doanh số. Land Cruiser HEV hiện có giá 4,71 tỷ đồng. Ảnh: Toyota.

Suzuki XL7 Hybrid là cái tên cuối cùng của danh sách xe lai xăng-điện bán được trên 100 xe trong tháng 9. Mẫu MPV cỡ nhỏ ghi nhận lượng tiêu thụ 113 xe. Suzuki XL7 Hybrid hiện có giá xấp xỉ 600 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Bộ đôi Suzuki Swift và Suzuki Fronx đạt doanh số lần lượt 62 xe và 57 xe trong tháng 9. Lúc này, Suzuki Fronx có giá 520-649 triệu đồng, còn Suzuki Swift được bán với giá 569 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh, Phúc Hậu.

Toyota Alphard HEV (31 xe) cùng bộ đôi Honda HR-V e:HEV RS (44 xe) và Honda Civic e:HEV RS (một xe) là những cái tên cuối cùng trong bảng thống kê doanh số xe hybrid tháng 9 tại Việt Nam, theo thống kê của VAMA.