Cập nhật bảng giá xe Yamaha YZF-R15 mới nhất tháng 10/2026.

Xe YZF-R15 trong tháng 10 này vẫn được Yamaha đưa ra thị trường với 2 mẫu xe: YZF-R15M và YZF-R15.

So với tháng 9/2026, giá niêm yết đối với các mẫu xe Yamaha YZF-R15 trong tháng 10/2026 không có sự điều chỉnh mới nào, cụ thể: Mẫu xe YZF-R15M tiếp tục có giá 86.000.000 đồng và mẫu xe YZF-R15 tiếp tục có giá 78.000.000 đồng.

Yamaha YZF-R15 là mẫu mô tô thể thao cỡ nhỏ sở hữu ngoại hình mạnh mẽ và đậm chất đường đua. Thiết kế sắc sảo, thân xe gọn gàng đi cùng cụm đèn hiện đại giúp YZF-R15 tạo dấu ấn cá tính, phù hợp với người dùng yêu thích phong cách thể thao và cảm giác lái xe linh hoạt.

Bên cạnh thiết kế, Yamaha YZF-R15 còn được đánh giá cao bởi khả năng vận hành mạnh mẽ với động cơ Blue Core 155cc tích hợp VVA. Xe cũng được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ như phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS và Assist & Slipper Clutch, mang lại trải nghiệm lái chủ động hơn. Vì vậy, YZF-R15 là một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc mô tô thể thao cỡ nhỏ.

Sau khi khảo sát, giá xe máy Yamaha YZF-R15 tại các đại lý trong tháng 10 này nhìn chung vẫn bình ổn. Giá thực tế hiện vẫn không có sự chênh lệch nào so với mức giá niêm yết.

Trên đây là bảng giá xe Yamaha YZF-R15 mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam, giá xe máy có thể thay đổi tùy vào đại lý Yamaha và khu vực bán xe. Vậy nên, người tiêu dùng nên đến đại lý gần nhất để nắm được thông tin mức giá một cách chính xác nhất.