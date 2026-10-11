Porsche ra mắt 911 GT3 Cup MR 30 và 718 GT4 RS Clubsport MR 30 đặc biệt

Manthey, thương hiệu đua xe thể thao danh tiếng đến từ Đức, vừa đánh dấu chặng đường 30 năm phát triển bằng việc trình làng 30 chiếc xe đua phiên bản giới hạn. Chuỗi sản phẩm đặc biệt này được chia đều cho hai dòng xe 911 GT3 Cup MR 30 và 718 GT4 RS Clubsport MR 30.

Sẽ chỉ có 15 chiếc Porsche 911 GT3 Cup MR 30 và 15 chiếc 718 GT4 RS Clubsport MR 30 được sản xuất và bán ra trên toàn cầu, cả hai mẫu xe đều được thiết kế thuần túy phục vụ cho đường đua.

Sự chú ý phần lớn dồn vào phiên bản 911 GT3 Cup MR 30 động cơ được nâng cấp. Trước đây trong giai đoạn thập niên 1990 và 2000, Manthey nổi tiếng với việc can thiệp chuyên sâu vào động cơ của các thế hệ Porsche 911 996 và 997.

Dù những năm gần đây công ty tập trung chủ yếu vào tính khí động học, hệ thống treo và giải nhiệt, phiên bản kỷ niệm 30 năm này đã chứng kiến khối động cơ Boxer 6 xi-lanh thế hệ 992.1 được nâng dung tích từ 4.0L lên 4.2L.

Nhờ dung tích lớn hơn, công suất của xe tăng từ 510 mã lực lên 560 mã lực. Sức mạnh này được truyền tới cầu sau thông qua hộp số tuần tự 6 cấp, tối ưu hóa thời gian chuyển số trên đường đua.

Bên cạnh động cơ mới, 911 GT3 Cup MR 30 sở hữu các nâng cấp về khí động học, hệ thống làm mát và cắt giảm trọng lượng tương tự bản GT3 Cup MR tiêu chuẩn, đi kèm logo "30 Years of Manthey" xuất hiện trên cánh gió sau và ghế ngồi.

Trong khi đó, mẫu 718 GT4 RS Clubsport MR 30 vẫn giữ nguyên động cơ 4.0L công suất 500 mã lực kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.

Porsche 718 GT4 RS Clubsport MR 30 cũng nhận được các chi tiết đồ họa kỷ niệm 30 năm ở nội ngoại thất nhưng không có sự điều chỉnh về mặt cơ khí động cơ như người anh em 911.

Cùng thời điểm ra mắt các phiên bản đặc biệt, Porsche đã nâng tỉ lệ sở hữu tại Manthey từ 51% lên 67%. Động thái này đưa Manthey trở thành một phần trong mảng "Performance" mới của Porsche.

Bên cạnh hai mảng hoạt động khác là "Exclusiveness" (gồm các bộ phận cá nhân hoá Sonderwunsch/ Exclusive Manufaktur) và "Heritage" cho xe cổ. Sự hợp tác sâu rộng hơn hứa hẹn sẽ mang đến nhiều gói nâng cấp và phiên bản xe thương mại hiệu năng cao trong tương lai.

Video: Xem chi tiết Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport đặc biệt.