Bộ Y tế yêu cầu Shopee xác minh, gỡ sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn nếu vi phạm

Cục An toàn thực phẩm cho biết, qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm "An cung ngưu hoàng hoàn hàn quốc hộp gỗ 10 viên - Vũ hoàng thanh tâm phòng đột khụy, tai biến" đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Shopee) tại mục "thực phẩm chức năng" có công bố công dụng sản phẩm, cụ thể:

"- Hỗ trợ người rối loạn tiền đình, đau nửa đầu, thiếu máu não, tắc động mạch vành, phụ nữ tiền mãn kinh

- Phòng cho những người có nguy cơ đột quỵ như cao huyết áp, tai biến, đái tháo đường, tim mạch

- Phòng ngừa xuất huyết não, hỗ trợ phục hồi hệ thần kinh chức năng cho người đã từng tai biến

- Rất tốt cho người bị suy nhược thần kinh vì áp lực công việc, lao động trí óc cường độ cao"

Theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, 03 nhóm sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt phải được cấp phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thì mới được phép lưu thông trên thị trường, cụ thể:

Đối với thực phẩm bảo vệ sức khoẻ: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đến Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định.

Cục An toàn thực phẩm khẳng định, qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm nêu trên.

Sản phẩm được Cục An toàn thực phẩm cho biết chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký cho sản phẩm trên. Ảnh: chụp theo đường link Cục An toàn thực phẩm cung cấp.

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP: các thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc trường hợp cấm quảng cáo quy định tại Điều 7 của Luật quảng cáo và chỉ được quảng cáo đúng nội dung, phạm vi đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Để đảm bảo sức khoẻ và quyền lợi của người sử dụng cũng như việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tuân thủ theo quy định của pháp luật, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee khẩn trương rà soát lại việc kinh doanh, giao dịch điện tử các sản phẩm thực phẩm chức năng, chỉ kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định;

Xác minh thông tin và ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn Hàn quốc nêu trên nếu chưa đáp ứng quy định pháp luật.

Nghiêm túc thực hiện các công văn số 2790/ATTP-SP ngày 04/11/2024, công văn số 3288/ATTP-SP ngày 30/12/2024, công văn số 951/ATTP-SP ngày 05/5/2025, công văn số 1050/ATTP-SP ngày 20/5/2025 và công văn số 1110/ATTP-SP ngày 27/5/2025, công văn số 2285/ATTP-SP ngày 11/11/2025 và công văn số 144/ATTP-SP ngày 27/01/2026 của Cục An toàn thực phẩm.

Kết quả báo cáo bằng văn bản gửi về Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế (Địa chỉ: Ngõ 135 phố Núi Trúc, phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội) trước ngày 09/10/2026.

Cũng liên quan đến sản phẩm này, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương về việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử. Theo đó, để tăng cường công tác quản lý việc kinh doanh thực phẩm chức năng trên thương mại điện tử, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương tiếp tục thông báo cho sàn thương mại điện tử, các gian hàng kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử (Shopee) tiến hành xác minh thông tin. Trường hợp phát hiện vi phạm, đề nghị yêu cầu các đơn vị ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm nêu trên và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.