Nam thanh niên bị chân chống xe máy đâm xuyên cẳng chân

Ngày 2/10, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cho biết, vừa phẫu thuật lấy dị vật và xử trí vết thương cho anh Huỳnh Văn Minh (31 tuổi, trú xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi) bị chân chống xe máy đâm xuyên cẳng chân phải sau tai nạn giao thông.

Khoảng 10 giờ 43 phút ngày 30/9, anh Minh được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng chân chống xe máy vẫn mắc sâu trong cẳng chân phải.

Chân chống xe máy đâm xuyên cẳng chân phải của nam thanh niên khi nhập viện.

Trước đó, anh Minh xảy ra va chạm với một xe máy khác. Sau cú va chạm, chân chống xe máy đâm vào cẳng chân và mắc lại. Nhận thấy không thể tự ý rút dị vật, người dân tại hiện trường đã cắt rời phần chân chống khỏi xe, giữ nguyên phần đang găm trong chân và đưa anh Minh đến bệnh viện.

Tại Khoa Cấp cứu, người bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Cẳng chân phải có vết thương hở, dị vật kim loại đâm sâu vào phần mềm. Kết quả X-quang chưa ghi nhận tổn thương xương cẳng chân phải.

Ê-kíp Khoa Ngoại chấn thương phẫu thuật cấp cứu, lấy dị vật và xử trí vết thương cho người bệnh.

Sau khi đánh giá tổn thương, Khoa Cấp cứu phối hợp Khoa Ngoại chấn thương hội chẩn và chỉ định phẫu thuật. Êkíp Ngoại chấn thương cùng Gây mê hồi sức tiến hành xử trí cấp cứu.

Các bác sĩ nhận định đường đi của dị vật có nguy cơ ảnh hưởng đến mạch máu, thần kinh và gân cơ. Trong phẫu thuật, êkíp thám sát đường đi của chân chống, kiểm soát các cấu trúc quan trọng, lấy dị vật, cắt lọc mô tổn thương và làm sạch vết thương.

Chiếc chân chống xe máy được các bác sĩ lấy ra khỏi cẳng chân người bệnh sau phẫu thuật.

BSCKII Trình Anh Hoàng - Trưởng khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng - cho biết, với những trường hợp dị vật đâm xuyên chi thể, không nên chỉ tập trung vào việc lấy dị vật ra nhanh chóng. Trước khi can thiệp, cần đánh giá đường đi của dị vật và mối liên quan với mạch máu, thần kinh, gân cơ.

Theo bác sĩ, dị vật kim loại từ môi trường bên ngoài có thể đưa đất, cát và vi khuẩn vào sâu trong mô, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Vì vậy, quá trình lấy dị vật cần kết hợp thám sát, cắt lọc và làm sạch vết thương trong điều kiện phẫu thuật phù hợp.

Bác sĩ thăm khám vết thương cho người bệnh sau khi phẫu thuật lấy dị vật.

Sau phẫu thuật, anh Minh được tiếp tục theo dõi và chăm sóc vết thương tại bệnh viện. Đến ngày 2/10, sức khỏe ổn định, vết thương tiến triển tốt và người bệnh đã có thể đi lại.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo khi gặp người bị dị vật lớn đâm xuyên và còn mắc trong cơ thể, tuyệt đối không tự ý rút dị vật. Người dân cần hạn chế tối đa việc làm dị vật di chuyển, cố định tương đối dị vật và vùng tổn thương, không cố đẩy dị vật vào sâu hơn.

Sau đó, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu ngoại khoa để được đánh giá và xử trí an toàn.