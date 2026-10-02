Viên cảnh sát tân binh 'viral' nhờ kỹ năng bắt được ngựa sổng chuồng

Một con ngựa sổng chuồng đi lang thang trên đường đã được đưa về an toàn cho chủ nhân nhờ sự nhạy bén của một sĩ quan cảnh sát, người vốn là cựu vận động viên cưỡi ngựa.

Vào ngày 1/10, một video có tiêu đề "Viên cảnh sát tân binh sở hữu kỹ năng điêu luyện đến mức đáng ngờ này là ai?" đã được đăng tải trên kênh YouTube "Jeju Police Mashim" của Cơ quan Cảnh sát tỉnh Jeju. Theo đoạn video, vào ngày 21/8, cảnh sát đã nhận được tin báo về một con ngựa đang đi lang thang gần khu vực đường 1100 ở thành phố Jeju.

Tại Jeju, thỉnh thoảng có trường hợp ngựa thoát khỏi các trang trại ở vùng lưng chừng núi và đi lạc ra đường. Do bản tính cảnh giác với người lạ, việc tiếp cận chúng đòi hỏi sự cẩn trọng để tránh xảy ra tai nạn, chẳng hạn như va chạm với phương tiện giao thông có thể dẫn đến những sự cố nghiêm trọng hơn.

Khi đến hiện trường, sĩ quan Choi Gyu-min, thuộc Đội Tuần tra Nohyeong (thuộc Sở Cảnh sát Jeju Seobu) đã phát hiện con ngựa, từ từ tiếp cận và cho nó ăn cỏ. Sau khi con ngựa đã bình tĩnh lại, sĩ quan Choi dùng thắt lưng của mình làm thòng lọng tạm thời, buộc vào con vật và dẫn nó đến một nơi an toàn, tránh xa lòng đường. Cảnh sát phát hiện một đoạn hàng rào bị hư hỏng gần đó, đã liên lạc được với chủ sở hữu và trao trả con ngựa an toàn cho họ.

Sĩ quan Choi có thể xử lý tình huống với con ngựa một cách khéo léo mà không cần đến thiết bị chuyên dụng là nhờ vào kinh nghiệm làm vận động viên cưỡi ngựa trong khoảng mười năm trước khi trở thành cảnh sát. Chính bề dày kinh nghiệm trong việc tiếp xúc và điều khiển ngựa đã giúp anh giữ được sự bình tĩnh khi xử lý vụ việc tại hiện trường.

Viên cảnh sát Choi giải thích: "Với kinh nghiệm của một vận động viên cưỡi ngựa, tôi rất am hiểu về đặc tính cũng như các biểu hiện của loài ngựa. Dù ban đầu thiếu dụng cụ chuyên dụng và gặp khó khăn trong việc kiểm soát con vật, tôi đã tháo hai chiếc thắt lưng từ bộ đồng phục để làm dây dắt tạm thời. Con ngựa đã ngoan ngoãn đi theo, cho phép tôi dẫn nó đến nơi an toàn".

Anh nói thêm: "Tôi rất vui khi những kinh nghiệm tích lũy được từ thời làm vận động viên đã góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và ngăn ngừa các tai nạn thứ phát. Tôi sẽ tiếp tục là một người cảnh sát luôn hành động kịp thời và chủ động để bảo vệ người dân trong mọi tình huống nguy hiểm".