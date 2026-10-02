36 giờ nghẹt thở của mẹ và ba em bé sinh non

Thai kỳ bất ổn

Khi biết mình mang thai ba, chị Phạm Hồng Nhung (29 tuổi, trú tại Hải Phòng) vừa hạnh phúc vừa lo lắng.

Chia sẻ với phóng viên, chị Nhung kể lại ở tuần thai thứ 5, siêu âm ghi nhận hai thai. Đến khoảng tuần 7, khi chị Nhung đi khám vì dọa sảy, bác sĩ phát hiện thêm một thai nữa.

Mỗi lần đi khám, chị đều có mẹ đẻ, mẹ chồng và chồng đồng hành. Đến tuần thứ 8, khi phát hiện độ mờ da gáy của các thai nhi có dấu hiệu bất thường, gia đình đứng trước những lựa chọn khó khăn. Chị Nhung chỉ nghĩ đơn giản khi con đã đến với mình thì sẽ cố gắng tìm mọi cách để giữ các bé ở lại.

Vợ chồng chị Nhung kể lại thai kỳ đáng nhớ. Ảnh: Hoa Linh.

Lên Hà Nội để tìm nguyên nhân phía sau những bất thường trên siêu âm, chị Nhung được tư vấn chọc ối.

Kết quả xét nghiệm mở ra hy vọng lớn cho gia đình: Bộ nhiễm sắc thể của cả ba thai đều bình thường. Xét nghiệm chuyên sâu hơn với hàng nghìn gene cũng không phát hiện bất ổn.

Thế nhưng, vượt qua nỗi lo về gene chỉ là một chặng đường. Chị Nhung được xác định có nhiều yếu tố liên quan đến tăng đông máu nên phải tiêm thuốc chống đông dưới da bụng mỗi ngày. Đa thai khiến nhu cầu dinh dưỡng tăng cao trong khi chị lại phải theo dõi nguy cơ rối loạn đường huyết. Mỗi lần khám, chờ đợi kết quả xét nghiệm đều khiến cả gia đình thấp thỏm.

Lần chọc ối lúc thai 16 tuần. Ảnh: BSCC.

"Có thời điểm, bác sĩ nói cơ hội giữ được thai chỉ còn khoảng 30%. Với người khác, 30% có thể là ít, nhưng với tôi, 30% vẫn là hy vọng”, chị Nhung nhớ lại.

Trong suốt thai kỳ, chị trải qua nhiều lần thăm khám và được theo dõi sát sao. Chị được tính toán từng món ăn sau mỗi lần xét nghiệm.

36 giờ giành thêm cơ hội cho hai em bé

Thai kỳ bước sang 27 tuần 5 ngày thì biến cố xảy ra. Buồng ối của một thai nhi nằm thấp nhất bị vỡ. Các bác sĩ lập tức đánh giá lại tình trạng của cả mẹ và ba thai nhi. Đây là tình huống đặc biệt khó bởi khi một thai nhi đã chào đời, tử cung thường tiếp tục co bóp và có thể khiến hai thai còn lại cũng phải sinh theo.

Chị Nhung nhớ khi ấy bác sĩ tư vấn nếu mẹ và hai bé còn lại vẫn an toàn sẽ cố gắng kéo dài thai kỳ thêm từng giờ. Đại gia đình hai bên đều tin tưởng và hy vọng những đứa trẻ sẽ an toàn.

Các bác sĩ chụp ảnh cùng ba trẻ con chị Nhung. Ảnh: BSCC.

Sáng 11/6, những cơn co tử cung vượt quá khả năng kiểm soát của thuốc. Thai nhi đầu tiên tụt xuống âm đạo. Các bác sĩ buộc phải đưa ra quyết định cho trẻ sinh thường. Bé đầu tiên chào đời chỉ nặng khoảng 900g, được đặt tên là Nguyễn Minh Đức. Ngay khi trẻ được chuyển sang Khoa Sơ sinh, các bác sĩ lại bắt đầu một cuộc chạy đua tiếp tục giữ hai em bé còn lại trong bụng mẹ.

Người mẹ được theo dõi liên tục, thuốc điều chỉnh theo diễn biến từng thời điểm. Các bác sĩ động viên chị cố gắng ăn uống, giữ sức và bình tĩnh.

Đến 23h40 ngày 12/6, sau khoảng 36 giờ kể từ khi bé đầu tiên chào đời, tình trạng của mẹ và hai thai còn lại không cho phép tiếp tục chờ đợi.

Bốn ê-kíp cùng trở lại phòng mổ. Ê-kíp gây mê hồi sức kiểm soát tình trạng của người mẹ, chuẩn bị máu đề phòng băng huyết; ê-kíp sản khoa tiến hành cuộc mổ; hai ê-kíp sơ sinh đồng thời sẵn sàng tiếp nhận hai trẻ còn lại.

Ba em bé đều sinh cực non, cân nặng chỉ khoảng 900-1.000g và suy hô hấp. Các bé được chuyển ngay đến Khoa Sơ sinh để chăm sóc đặc biệt, theo dõi sát về hô hấp, dinh dưỡng, nhiễm trùng và sự phát triển của các cơ quan.

Khi tình trạng ổn định dần, các bé từng bước được giảm hỗ trợ hô hấp, chuyển từ dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch sang ăn qua sonde, rồi tập bú.

Sau khoảng hai tháng, cả ba trẻ cai được máy hỗ trợ hô hấp và tự thở hoàn toàn.

Ngày 14/9, gần ba tháng sau ca sinh đầy căng thẳng, ba anh em đủ điều kiện xuất viện. Minh Khôi nặng 3,58kg, Minh Vũ 3,57kg và Minh Đức 3,7kg. Cả ba bú tốt, không còn suy hô hấp, phản xạ sơ sinh và vận động đều ổn định.

Từ ba em bé chỉ nặng chưa đầy 1kg đến những đứa trẻ khỏe mạnh đủ điều kiện trở về nhà là một hành trình dài của người mẹ và cả ê-kíp điều trị. Đến nay, 3 bé đều khỏe mạnh được theo dõi tái khám định kỳ.

Chia sẻ về trường hợp của chị Nhung, TS.BS Nguyễn Thị Sim, Phó Tổng giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, cho biết đây là một tình huống đặc biệt khi ê-kíp phải cân nhắc kỹ thuật sinh trì hoãn. Thông thường, sau khi một thai nhi trong ca đa thai chào đời, các cơn co tử cung có thể tiếp tục và khiến những thai nhi còn lại phải sinh theo. Trong trường hợp này, các bác sĩ lựa chọn cố gắng duy trì hai thai còn lại trong tử cung khi điều kiện của người mẹ và thai nhi vẫn cho phép. Theo bác sĩ, với trẻ cực non, thêm mỗi giờ trong bụng mẹ đều có thể có giá trị, bởi các cơ quan tiếp tục trưởng thành và thai nhi có thêm thời gian chuẩn bị trước khi chào đời. Tuy nhiên, kéo dài thai kỳ cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng, chuyển dạ, suy thai và những biến chứng khác. “36 giờ không phải để lập kỷ lục mà để giành thêm cơ hội cho hai em bé. Không phải giữ thai bằng mọi giá mà là cố gắng giữ khi điều kiện còn cho phép. Khi không còn đảm bảo an toàn cho mẹ và thai, quyết định sinh phải được đưa ra ngay”, bác sĩ Sim chia sẻ.