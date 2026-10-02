Gia tăng ca mắc sốt xuất huyết, Đà Nẵng tăng cường giám sát, xử lý triệt để các ổ dịch

Đoàn công tác Sở Y tế thành phố Đà Nẵng kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại phường Sơn Trà. Ảnh: CDC Đà Nẵng cung cấp

Kết quả xét nghiệm phân lập vi rút trong 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy có 39/56 mẫu dương tính (chiếm 70%) thuộc tuýp vi rút D2. Đây là chủng vi rút nguy hiểm, có nguy cơ cao diễn tiến nặng và dễ dẫn đến tử vong.

Đà Nẵng đang bước vào mùa mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi, phát triển. Ngành y tế dự báo số ca mắc có thể tiếp tục tăng, nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng nếu các biện pháp phòng, chống không được triển khai quyết liệt.

Trước diễn biến này, CDC Đà Nẵng phối hợp các địa phương tăng cường giám sát ca bệnh, ổ dịch, mật độ muỗi và lăng quăng, bọ gậy tại cộng đồng; đồng thời xác định các khu vực nguy cơ để triển khai biện pháp can thiệp phù hợp.

Các đoàn công tác, đội đứng điểm và lực lượng giám sát tăng cường đã được bố trí tại xã, phường có số ca mắc hoặc ổ dịch gia tăng.

Tại các khu dân cư, ngành y tế phối hợp chính quyền địa phương triển khai các đợt diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi để xử lý triệt để ổ dịch.

Các cơ sở khám, chữa bệnh được yêu cầu vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy trong và xung quanh khuôn viên định kỳ hằng tuần.

CDC Đà Nẵng cũng chuẩn bị sẵn sàng vật tư, hóa chất, phương tiện phòng, chống dịch; tổ chức tập huấn giám sát bệnh cho nhân viên y tế tại các trạm y tế xã, phường và trung tâm y tế khu vực, đồng thời kiện toàn các đội xung kích diệt lăng quăng, bọ gậy.

Ngành y tế khuyến cáo mỗi gia đình nên dành 10-15 phút mỗi ngày để kiểm tra các vật dụng có khả năng đọng nước, lật úp dụng cụ chứa nước phế thải, đậy kín dụng cụ trữ nước và thường xuyên diệt lăng quăng, bọ gậy.

Người dân cần chủ động phối hợp với chính quyền và lực lượng y tế trong các đợt xử lý ổ dịch. Người từ 4 tuổi trở lên có thể đến các cơ sở tiêm chủng để được tư vấn về vắc-xin phòng sốt xuất huyết.

Khi sốt cao đột ngột hoặc có dấu hiệu nghi mắc sốt xuất huyết, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.

Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Từ ngày 30/9 đến 7/10, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại 8 xã, phường gồm: Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Hòa Khánh, An Khê, Khâm Đức, Thạnh Mỹ, Đại Lộc và Điện Bàn Bắc.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác phòng, chống sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác; sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với ngành y tế; công tác giám sát, xử lý ca bệnh, ổ dịch, vectơ truyền bệnh, diệt lăng quăng, bọ gậy và truyền thông phòng dịch.

Đợt kiểm tra được thực hiện theo hướng kết hợp giám sát với hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nâng cao năng lực phòng, chống dịch tại cơ sở.