Thăm 2 cụ ông thọ 100 tuổi cách nhau chỉ vài con ngõ ở Đà Nẵng

Dù đã bước sang tuổi "bách niên", cả hai vẫn minh mẫn, tự chăm sóc bản thân và giữ thói quen vận động mỗi ngày.

Thích ăn thịt heo mỡ và cơm với đường

Trong căn nhà cấp 4 ba gian nằm giữa vườn cây xanh mướt, cụ Vương Nghiên (SN 1926) vẫn duy trì cuộc sống khá độc lập. Nhà cụ nằm cạnh nhà con trai nên dù sống một mình, ông vẫn được con cháu thường xuyên qua lại chăm sóc.

Cụ ông Vương Nghiên dù 100 tuổi vẫn duy trì thói quen đạp xe mỗi ngày. Ảnh: Bích Vân

Nghe tiếng con dâu là bà Đinh Thị Hòa gọi từ phía trên, cụ Nghiên đang ở gian nhà dưới liền đáp lời rồi nhanh nhẹn bước lên. Tròn 100 tuổi, cụ vẫn đi lại khá nhanh, tai nghe rõ và trò chuyện mạch lạc với khách.

Cụ Nghiên cho biết, buổi sáng thường thức dậy lúc 3-5 giờ, tùy hôm. Sau khi đi bộ quanh nhà, cụ mở tivi xem một lúc rồi đi dạo, ăn sáng. Bữa sáng thường là một ổ bánh mì ngọt hoặc tô bún.

Cụ Nghiên khoẻ mạnh và có thể tự chăm sóc bản thân. Ảnh: Bích Vân

Buổi trưa và tối, cụ vẫn tự cắm cơm bằng nồi cơm điện. Thức ăn được con dâu hoặc con gái sống gần nhà mang sang. Cụ đặc biệt thích món thịt heo mỡ và hầu như không ăn các loại thịt khác. Theo bà Hòa, cụ cũng ít ăn rau. Có hôm trong bữa cơm không có thịt, cụ ăn cơm với đường.

Hỏi về bí quyết sống thọ, cụ Nghiên cười hiền, nói mình chẳng có bí quyết đặc biệt nào. "Đến tuổi này rồi nhưng hôm nào mệt thì tôi mới ngồi hoặc nằm, còn khỏe thì cứ đi lại, vận động", cụ nói.

Cụ vẫn còn khá minh mẫn và thường xuyên trò chuyện cùng con cháu mỗi ngày. Ảnh: Bích Vân

Thói quen vận động đã được cụ duy trì trong nhiều năm. Ngoài đi bộ, cụ vẫn có thể đạp xe. Mỗi tháng, cụ tự đạp xe đi nhận lương người cao tuổi. Cụ Nghiên có 9 người con. Trước đây, cụ sống cùng vợ nhưng bà đã qua đời hơn 2 năm. Các con hiện mỗi người một nơi, song những người ở gần vẫn thường xuyên qua lại chăm sóc cha.

Theo bà Hòa, điều khiến gia đình yên tâm là dù sống một mình, cụ vẫn có thể tự lo được những sinh hoạt cơ bản hằng ngày. Trước năm 1975, cụ Nghiên từng tham gia cách mạng. Sau đó, cụ trở về quê làm nông và gắn bó với làng Quá Giáng cho đến nay.

Cặp vợ chồng "bách niên giai lão"

Cách nhà cụ Nghiên chỉ vài con ngõ, cụ Đinh Văn Thảo cũng vừa bước sang tuổi 100. Cụ hiện sống cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thi, 90 tuổi. Bà Thi vừa bị té ngã nên sức khỏe giảm sút, phần lớn thời gian nằm nghỉ hoặc ngồi xe lăn. Cụ Thảo thì hơi nặng tai nhưng vẫn minh mẫn. Những câu hỏi nghe rõ, cụ đều trả lời rành rọt.

Cụ Thảo và vợ có 8 người con. Khi được hỏi về số chắt, cụ cười rồi cho biết "khoảng 13, 14 đứa gì đó". Trên bức tường nhà còn treo nhiều hình ảnh chụp vợ chồng cụ Thảo và gia đình con trai trưởng, vợ chồng cháu nội và chắt. Bức ảnh chụp năm 2015 khi gia đình tổ chức lễ mừng thọ và vinh danh "tứ đại đồng đường".

Cụ Đinh Văn Thảo. Ảnh: Bích Vân

Ở tuổi 100, cụ Thảo vẫn có thể tự cắm cơm, nấu thức ăn. Tuy nhiên, phần lớn việc ăn uống của vợ chồng cụ đều do các con đảm nhận. Đi lại không còn nhanh nhẹn như trước, cụ vẫn mong muốn được tự mình đi quanh làng, gặp gỡ bà con, hàng xóm. "Già rồi nhưng còn đi được thì cứ muốn đi, muốn gặp bà con", cụ Thảo chia sẻ.

Ông Thảo và vợ là bà Nguyễn Thị Thi. Ảnh: Bích Vân

Ông Vương Kim Sơn, Tổ trưởng tổ dân phố Quá Giáng 1, cho biết trên địa bàn hiện có khoảng 6 cụ từ 95 tuổi trở lên. Theo ông Sơn, việc chăm lo người cao tuổi luôn được địa phương quan tâm, các chính sách được triển khai đầy đủ. Các cụ cao tuổi trong làng phần lớn xuất thân từ những gia đình làm nông, gắn bó với ruộng đồng suốt nhiều năm.