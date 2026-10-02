Chảo và đồ bếp inox nhanh xuống cấp nếu mắc 6 lỗi vệ sinh này

Nồi, chảo, bồn rửa, máy hút mùi hay các thiết bị inox thường tạo cảm giác sạch sẽ và hiện đại cho căn bếp. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, nhiều sản phẩm bắt đầu xuất hiện vết xước nhỏ, đốm trắng, vệt loang hoặc lớp cặn khó làm sạch.

Không phải lúc nào nguyên nhân cũng đến từ chất lượng vật liệu. Cách vệ sinh hằng ngày cũng ảnh hưởng đáng kể đến tình trạng bề mặt inox. Dưới đây là những thói quen nên thay đổi nếu muốn đồ dùng giữ được vẻ ngoài và sử dụng bền hơn.

Dùng búi sắt hoặc dụng cụ có tính mài mòn cao

Khi chảo có vết cháy hoặc thức ăn bám chặt, nhiều người thường dùng búi cọ kim loại để làm sạch nhanh. Tuy nhiên, các sợi kim loại có thể tạo ra nhiều vết xước trên bề mặt inox, đặc biệt khi chà mạnh và lặp lại thường xuyên.

Bề mặt càng nhiều vết xước càng dễ giữ lại dầu mỡ và cặn bẩn, khiến việc vệ sinh những lần sau trở nên khó khăn hơn. Với chảo có lớp phủ hoặc bề mặt hoàn thiện đặc biệt, dụng cụ cọ quá cứng còn có thể làm hư lớp bề mặt.

Thay vào đó, nên ngâm chảo với nước ấm để làm mềm thức ăn bám đáy rồi dùng miếng bọt biển mềm. Với cặn cứng, có thể sử dụng dụng cụ cạo phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.

Dùng chất tẩy quá mạnh hoặc sai cách

Không phải sản phẩm tẩy rửa nào cũng phù hợp với inox. Một số hóa chất có tính ăn mòn mạnh, đặc biệt các sản phẩm chứa clo ở nồng độ cao, có thể làm ảnh hưởng đến bề mặt nếu sử dụng không đúng cách.

Khi vệ sinh đồ bếp, nên ưu tiên nước rửa chén dịu nhẹ hoặc sản phẩm chuyên dụng cho inox và tuân thủ hướng dẫn trên nhãn. Không nên trộn lẫn các loại chất tẩy rửa với nhau.

Đặc biệt, tuyệt đối không trộn thuốc tẩy chứa chlorine với giấm hoặc các chất có tính axit. Hỗn hợp này có thể tạo ra khí chlorine gây nguy hiểm khi hít phải.

Chà ngược chiều vân inox

Một số sản phẩm inox có bề mặt được hoàn thiện với các đường vân chạy theo một hướng nhất định. Khi lau hoặc chà, việc đi theo chiều vân thường giúp hạn chế để lại dấu lau và tạo cảm giác bề mặt đồng đều hơn.

Ngược lại, chà mạnh theo nhiều hướng có thể khiến các vết xước nhỏ dễ nhận thấy hơn, đặc biệt trên những bề mặt inox được xử lý dạng xước.

Để vệ sinh, nên dùng khăn mềm hoặc miếng bọt biển và di chuyển theo chiều của vân. Không cần dùng lực quá mạnh để cố làm bề mặt sáng bóng.

Xả nước lạnh ngay khi chảo còn nóng

Sau khi nấu xong, việc đưa chảo đang rất nóng vào dưới vòi nước lạnh có thể khiến vật liệu chịu thay đổi nhiệt độ đột ngột. Với một số loại chảo, đặc biệt sản phẩm có cấu tạo nhiều lớp hoặc đáy ghép, chênh lệch nhiệt độ lớn có thể làm tăng nguy cơ biến dạng hoặc ảnh hưởng đến cấu trúc đáy theo thời gian.

Chảo bị cong có thể tiếp xúc không đều với mặt bếp, từ đó ảnh hưởng đến khả năng truyền nhiệt.

Cách đơn giản hơn là để chảo nguội bớt trước khi vệ sinh. Nếu cần làm sạch sớm, có thể tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất về nhiệt độ và cách làm nguội phù hợp.

Để nước tự khô trên bề mặt inox

Sau khi rửa, nếu để nước đọng và tự bay hơi, các khoáng chất trong nước có thể để lại những đốm trắng hoặc vệt loang trên bề mặt. Hiện tượng này thường dễ thấy hơn ở khu vực sử dụng nguồn nước có hàm lượng khoáng cao.

Những vết này chủ yếu ảnh hưởng đến thẩm mỹ và có thể khó làm sạch nếu tích tụ lâu ngày.

Sau khi rửa, nên dùng khăn mềm, sạch để lau khô nồi, chảo và các bề mặt inox. Với những vết cặn nước đã hình thành, có thể sử dụng sản phẩm vệ sinh inox phù hợp hoặc phương pháp được nhà sản xuất khuyến nghị.

Bỏ qua hướng dẫn của nhà sản xuất

Không phải mọi sản phẩm inox đều có cấu tạo giống nhau. Một chiếc chảo có thể có lớp phủ, tay cầm hoặc đáy nhiều lớp; máy hút mùi và thiết bị nhà bếp cũng có những yêu cầu vệ sinh riêng.

Vì vậy, không nên áp dụng một cách làm cho tất cả đồ inox. Một số sản phẩm có thể dùng máy rửa bát, trong khi sản phẩm khác được khuyến cáo rửa bằng tay. Có loại chịu được một số chất tẩy rửa nhưng cũng có sản phẩm cần tránh hoàn toàn hóa chất nhất định.

Đọc hướng dẫn sử dụng trước khi vệ sinh sẽ giúp hạn chế những thao tác không phù hợp và tránh làm ảnh hưởng đến bề mặt sản phẩm.

Với chảo, nồi và thiết bị inox, vệ sinh nhẹ nhàng nhưng thường xuyên thường hiệu quả hơn việc để dầu mỡ, cặn thức ăn tích tụ rồi dùng lực mạnh để cọ rửa.

Sau mỗi lần sử dụng, nên xử lý cặn bẩn sớm, dùng dụng cụ phù hợp, hạn chế hóa chất mạnh và lau khô bề mặt sau khi rửa. Khi sản phẩm có lớp phủ hoặc cấu tạo đặc biệt, hướng dẫn của nhà sản xuất vẫn nên được ưu tiên.

Giữ đồ inox sáng đẹp không đòi hỏi quá nhiều công sức. Quan trọng nhất là tránh những tác động không cần thiết lên bề mặt và duy trì cách vệ sinh phù hợp ngay từ những lần sử dụng đầu tiên.