Cấp cứu nam thanh niên bị chân chống xe máy đâm xuyên chân

Bác sĩ thăm khám vết thương cho bệnh nhân sau khi lấy dị vật. Ảnh: Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng

Trước đó, trưa 30/9, anh H.V.M. gặp tai nạn giao thông khiến chân chống xe máy đâm sâu và mắc kẹt vào cẳng chân. Người dân tại hiện trường chủ động cắt rời chân chống khỏi xe, giữ nguyên phần kim loại đang găm trong vết thương rồi nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định dị vật có nguy cơ cao gây tổn thương mạch máu, thần kinh và gân cơ; đồng thời chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và chăm sóc vết thương tại bệnh viện. Đến ngày 2/10, sức khỏe anh M. đã ổn định, vết thương tiến triển tốt và bệnh nhân có thể đi lại.

BS.CKII Trình Anh Hoàng, Trưởng khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng, cho biết đối với các trường hợp dị vật đâm xuyên chi thể, việc đánh giá chính xác đường đi của dị vật và mối liên quan tới mạch máu, thần kinh, gân cơ trước khi can thiệp là vô cùng quan trọng.

Các dị vật kim loại từ môi trường thường mang theo đất, cát và vi khuẩn vào sâu trong mô cơ. Vì vậy, quá trình thám sát, lấy dị vật, cắt lọc và làm sạch vết thương cần được thực hiện nghiêm ngặt trong điều kiện phẫu thuật tiêu chuẩn.

Bác sĩ khuyến cáo, khi gặp trường hợp bị dị vật lớn đâm xuyên và mắc kẹt trong cơ thể, người sơ cứu tuyệt đối không tự ý rút hoặc làm dịch chuyển dị vật. Thay vào đó, cần cố định tạm thời dị vật và vùng tổn thương để tránh đâm sâu hơn, rồi nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu ngoại khoa.