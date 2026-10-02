Bữa ăn khác lạ của YouTuber nổi tiếng nhất Hàn Quốc

Ngày 1/10, Tzuyang, một trong những YouTuber mukbang nổi tiếng nhất Hàn Quốc, hiện có 13,5 triệu người đăng ký, đăng tải video mới ghi lại cảnh cô ăn uống tại một nhà hàng mì ăn liền ở Guri, tỉnh Gyeonggi.

Trong video, Tzuyang ăn 8 gói mì ăn liền với nhiều loại khác nhau, thậm chí trộn cơm vào phần nước dùng còn lại. Tuy nhiên, so với lượng thức ăn cô từng tiêu thụ, đây lại là một khẩu phần nhỏ đáng ngạc nhiên. Trước đó, Tzuyang từng tiết lộ cô có thể ăn tới 20 gói mì trong một lần.

Một số khán giả nhận xét cách tiếp cận thận trọng hơn của cô dường như phản ánh những tranh luận gần đây xoay quanh các nguyên tắc nội dung của YouTube.

Tzuyang ăn khẩu phần ít hơn nhiều so với mọi khi trong video mới nhất. Ảnh: Tzuyang/Youtube.

Mukbanger cẩn trọng

Theo The Korea Times, YouTube đã mở rộng các nguyên tắc đối với nội dung liên quan đến chứng rối loạn ăn uống từ năm 2023. Bên cạnh việc hạn chế những nội dung tô hồng hoặc khuyến khích chứng rối loạn ăn uống, nền tảng này cũng bắt đầu quản lý những hành vi ăn uống mà người xem, trong đó có trẻ vị thành niên, có thể bắt chước.

Gần đây nhất, các chính sách quảng cáo của YouTube cũng được điều chỉnh theo các nguyên tắc cộng đồng. YouTube cho biết sẽ không bật tính năng kiếm tiền đối với những nội dung về chứng rối loạn ăn uống có hình ảnh các hành vi nguy hiểm mà người xem có thể bắt chước, như ăn uống vô độ, giấu hoặc tích trữ quá nhiều thức ăn và lạm dụng thuốc nhuận tràng. Do đó, một số YouTuber mukbang đã tạm thời bị đình chỉ tính năng kiếm tiền.

Một số YouTuber mukbang Hàn Quốc đang hạn chế đăng video ăn thùng uống vại như trước. Ảnh: Sulgi/YouTube.

Một trong số này là YouTuber Salbbaeojo có 440.000 người theo dõi. "Chúng tôi đang làm việc với công ty để tìm cách giải quyết vấn đề", cô nói, đồng thời cho biết đã ngừng đăng video vì không biết những nội dung nào có thể bị xử lý.

Theo Seoul Economic Daily, việc rà soát của YouTube không chỉ áp dụng với video mới mà còn có thể xem xét các video đã đăng trước đó.

Do đó, YouTuber Miso cho biết cô đã phải rà soát toàn bộ 667 video được đăng trong 4 năm qua và xóa đi 339 video, sau khi được thông báo vi phạm quy tắc của nền tảng. Dù đã khiếu nại, cô nói mọi thứ "không có gì thay đổi".

Tuy nhiên, các chính sách mới không đồng nghĩa YouTube cấm toàn bộ nội dung mukbang. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy những nhà sáng tạo lớn như Tzuyang hay Heebab bị xử lý chỉ vì ăn một lượng lớn thức ăn.

Health Chosun cũng cho biết các video giới thiệu món ăn hoặc ghi lại một bữa ăn thông thường không tự động thuộc diện bị hạn chế; việc áp dụng chính sách phụ thuộc vào nội dung, cách thể hiện và khả năng khuyến khích người xem bắt chước các hành vi ăn uống nguy hiểm.

Mukbang có thực sự gây hại cho người xem?

Những tranh luận về tác động của mukbang đối với người xem đã xuất hiện trong nhiều nghiên cứu, đặc biệt xoay quanh hành vi ăn uống và các triệu chứng liên quan đến rối loạn ăn uống.

Một nghiên cứu đăng trên International Journal of Eating Disorders năm 2023 khảo sát 264 người trưởng thành từng xem mukbang ít nhất một lần trong năm trước. Khoảng 34% người tham gia cho biết họ xem mukbang hàng ngày hoặc gần như hàng ngày, với thời lượng trung bình khoảng 30 phút mỗi lần. Các nhà nghiên cứu xem xét tần suất xem, thời gian xem, việc ăn trong lúc xem và mức độ xem mukbang mang tính vấn đề.

Nghiên cứu này ghi nhận các triệu chứng rối loạn ăn uống, đặc biệt là ăn uống vô độ và hành vi nôn sau ăn, có mối liên hệ với mức độ xem mukbang mang tính vấn đề và xu hướng không ăn trong lúc xem. Những người có mức độ không hài lòng với cơ thể cao cũng xem mukbang thường xuyên hơn và có xu hướng ăn trong khi xem. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho biết cần có thêm các nghiên cứu xác định chiều hướng của mối quan hệ này.

Mukbang đem lại cảm giác đồng hành, kích thích ăn uống song cũng có thể gây ra những tác động tâm lý tiêu cực cho khán giả. Ảnh: Hamzy/YouTube.

Bên cạnh hành vi ăn uống, một số nghiên cứu còn xem xét việc xem mukbang mang tính quá mức. Trong một nghiên cứu định tính công bố năm 2024 trên ScienceDirect, phỏng vấn 8 người thường xuyên xem mukbang, các nhà nghiên cứu ghi nhận 9 chủ đề liên quan đến những biểu hiện được người tham gia mô tả, như luôn nghĩ đến việc xem, khó dừng lại, cần xem nhiều hơn, tiếp tục xem dù phát sinh vấn đề, che giấu việc xem với gia đình hoặc bạn bè, sử dụng nội dung để cải thiện tâm trạng tiêu cực và ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Nghiên cứu gọi đây là những "triệu chứng gây nghiện" được ghi nhận ở nhóm người tham gia.

Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng ghi nhận những tác động tích cực của việc xem mukbang trong các tài liệu trước đó, chẳng hạn khả năng giúp một số người vượt qua cảm giác cô đơn.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí PLOS ONE năm 2024, khảo sát 408 sinh viên đại học Malaysia thường xuyên xem mukbang ASMR cho thấy cảm giác đồng hành và sự cô đơn có liên quan đáng kể đến xu hướng xem mukbang ASMR mang tính ám ảnh. Trong mô hình của nghiên cứu, sự cô đơn là yếu tố có ảnh hưởng mạnh nhất đến xu hướng này ở nhóm người trẻ Malaysia được khảo sát.