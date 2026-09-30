VN Index chốt quý III trong sắc đỏ

Kết phiên 30-9, VN Index giảm 9,11 điểm, tương đương 0,51%, xuống còn 1.768,6 điểm. Sắc đỏ tiếp tục chiếm ưu thế trên bảng điện HoSE với 178 mã giảm, trong khi chỉ có 129 mã tăng.

Đáng chú ý, trong nhóm cổ phiếu giảm có 2 mã đang được nhà đầu tư quan tâm là PNJ và NVL. PNJ tiếp tục giảm sàn, ghi nhận phiên giảm sàn thứ 3 liên tiếp. Trong khi đó, NVL được dòng tiền bắt đáy nhập cuộc mạnh với gần 97 triệu cổ phiếu được sang tay. Nhờ lực cầu này, NVL thu hẹp đáng kể mức giảm và kết phiên thấp hơn 5%.

Ở nhóm vốn hóa lớn, VIC và VHM tiếp tục là 2 mã tạo sức ép đáng kể lên chỉ số. Riêng phiên hôm nay, VIC khiến VN Index mất khoảng 3,3 điểm, trong khi VHM lấy đi 2,2 điểm.

Phía ngược lại, một số cổ phiếu như VPB, GEE, CTG, LPB, MCH, VBB đóng vai trò nâng đỡ chỉ số, nhưng chưa đủ để giúp VN Index đảo chiều.

Thanh khoản tiếp tục ở mức thấp với gần 641 triệu cổ phiếu được khớp lệnh trên HoSE, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 14.812 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn tỏ ra thận trọng trong bối cảnh thị trường thiếu thông tin đủ mạnh để tạo động lực mới.

Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng trên HoSE với giá trị khoảng 611 tỷ đồng. Lực bán tập trung chủ yếu ở các mã VHM, TCB, VIC và PNJ, qua đó tiếp tục tạo thêm áp lực lên thị trường trong phiên cuối quý.