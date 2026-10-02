ECB phát đi thông điệp về tự chủ AI

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde trong cuộc họp báo công bố chính sách lãi suất tại trụ sở ECB ở Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu tại hội nghị thường niên lần thứ 10 của Hội đồng Rủi ro hệ thống châu Âu (ESRB) thuộc Liên minh châu Âu (EU), bà Lagarde cho biết việc phát triển các mô hình AI tiên tiến hiện tập trung chủ yếu ở Mỹ và Trung Quốc. Điều này đặt ra câu hỏi về việc ai sẽ kiểm soát quyền tiếp cận những mô hình AI mà các tổ chức tài chính châu Âu có thể phụ thuộc vào trong tương lai. Bà nhấn mạnh câu hỏi này không còn là giả định nữa mà đã trở thành vấn đề thực tế, do đó châu Âu phải tự phát triển các công nghệ AI của mình.

Theo bà Lagarde, năng lực và phạm vi ứng dụng ngày càng lớn của các mô hình AI do các công ty Mỹ như Anthropic và OpenAI, hay DeepSeek của Trung Quốc phát triển, khiến công nghệ này được ví với những công nghệ nền tảng có ảnh hưởng sâu rộng như điện và hệ thống cấp thoát nước.

Bà viện dẫn việc Mỹ hồi tháng 6 áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với hai mô hình AI tiên tiến của Anthropic và kiểm soát quyền tiếp cận của khách hàng đối với một mô hình khác của OpenAI, qua đó cho thấy mức độ phụ thuộc tương đối của châu Âu vào công nghệ AI do bên ngoài phát triển.

Chủ tịch ECB nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết để châu Âu phát triển năng lực AI của riêng mình. Trong một bài phát biểu hồi tháng 9, bà từng bày tỏ quan ngại về khả năng một quốc gia có thể ngăn chặn châu Âu tiếp cận công nghệ có phạm vi ứng dụng rộng như AI sẽ gây ra sức ép mà chưa đối tác thương mại nào làm được đối với châu lục này.