Hàng loạt quỹ ngoại tỷ USD báo lỗ, Dragon Capital và Pyn Elite Fund hụt hơi trước biến động của cổ phiếu

Hiệu suất bết bát của các quỹ ngoại và bài toán giải ngân nhóm vốn hóa lớn

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua 9 tháng đầu năm 2026 đầy thử thách đối với nhà đầu tư dù về mặt chỉ số gần như không thay đổi. Chỉ số VN Index chỉ giảm nhẹ chưa đến 1% nhưng hàng loạt tài khoản cá nhân nhỏ lẻ và nhiều quỹ ngoại quy mô hàng trăm triệu đến cả tỷ USD đều ghi nhận hiệu suất âm. Đáng chú ý, quỹ ngoại quy mô hàng đầu thị trường là Pyn Elite Fund có hiệu suất âm trên 10%. Xét về giá trị tài sản, mức giảm 10% trên danh mục khổng lồ tương đương với khoản suy giảm giá trị lý thuyết hàng chục triệu USD, cho thấy biến động thị trường tác động rất lớn đến ngay cả các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp.

Cùng chung xu hướng suy giảm, quỹ tỷ USD Dragon Capital VEIL cũng báo lỗ hơn 7% từ đầu năm 2026. Một quỹ khác cùng do Dragon Capital quản lý có quy mô khiêm tốn hơn là VEF lại lỗ hơn 12% trong 9 tháng, trở thành quỹ âm hiệu suất nặng nhất trong danh sách thống kê. Điểm sáng hiếm hoi về hiệu suất trong nhóm các quỹ ngoại quy mô lớn thuộc về bộ đôi do KIM quản lý. Dù vẫn lỗ, hiệu suất của KIM Vietnam Growth Fund Korea và KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund chỉ âm từ 1% đến 2%, bám sát sát diễn biến của chỉ số VN Index.

Sự chênh lệch về mặt hiệu suất giữa các quỹ cho thấy kết quả đầu tư không chỉ phụ thuộc vào thị trường chung mà cũng liên quan mật thiết đến cơ cấu danh mục, tỷ trọng nắm giữ từng cổ phiếu và thời điểm giải ngân. Dữ liệu từ các báo cáo gần nhất chỉ ra bộ đôi cổ phiếu VIC và VHM đều chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục của các quỹ ngoại hàng đầu. Đây là hai cổ phiếu có tác động mạnh nhất lên VN Index với tổng tỷ trọng vốn hoá chiếm đến gần 30% toàn sàn HoSE, tuy nhiên việc nắm giữ cổ phiếu Vingroup không đồng nghĩa với việc chắc chắn chiến thắng thị trường.

Ví dụ điển hình là trường hợp của quỹ VEF với hiệu suất âm hơn 12%. Tại thời điểm cuối tháng 8, cổ phiếu VIC và VHM là hai mã lớn nhất trong danh mục quỹ với tỷ trọng lần lượt 10% và 9%. Yếu tố mấu chốt dẫn đến tỷ suất sinh lời kém nằm ở thời điểm giải ngân khi quỹ gia tăng mua vào nhóm Vingroup từ nửa sau của quý 2. Đây là khoảng thời gian cổ phiếu VIC và VHM đều đã tăng mạnh và neo ở mức giá cao. Ở chiều ngược lại, bộ đôi quỹ ngoại do KIM quản lý đã đưa VIC và VHM lên top đầu danh mục từ cuối năm 2025. Quyết định giải ngân sớm giúp hai quỹ ngoại này bám sát hiệu suất của VN Index, dù quy mô vốn khổng lồ thường gây khó khăn cho các quỹ trong việc đa dạng hoá danh mục vào các cổ phiếu ngoài nhóm vốn hóa lớn.

Trải nghiệm thực tế từ biến động thị trường và bài học quản trị rủi ro

Kết quả của các quỹ ngoại trong 9 tháng đầu năm 2026 là lời nhắc nhở rõ nét về việc đầu tư chứng khoán luôn đi kèm rủi ro, kể cả khi người quản lý danh mục có nhiều kinh nghiệm và nguồn lực phân tích chuyên nghiệp. Thực tế, hiệu suất của từng quỹ có thể được tính toán theo nhiều phương pháp khác nhau, đồng thời chịu ảnh hưởng từ biến động tỷ giá, phí quản lý và dòng tiền của nhà đầu tư. Do vậy, mức sinh lời âm không nhất thiết phản ánh toàn bộ chất lượng quản lý danh mục nếu chỉ nhìn nhận đánh giá qua một giai đoạn chín tháng.

Hiệu suất đầu tư cần được đánh giá trong khoảng thời gian dài hơn, đối chiếu với chỉ số tham chiếu phù hợp, mức độ rủi ro quỹ chấp nhận và chiến lược đầu tư đã công bố. Một quỹ tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có khả năng biến động mạnh hơn VN Index. Ngược lại, những danh mục duy trì tỷ trọng tiền mặt cao hoặc tập trung vào các cổ phiếu phòng thủ sẽ chịu tác động ít hơn khi thị trường xuất hiện các nhịp điều chỉnh.

Việc các quỹ lớn ghi nhận hiệu suất âm cho thấy nhà đầu tư cá nhân không nên xem nhẹ các khoản thua lỗ, đồng thời cần xóa bỏ tâm lý nắm giữ mọi cổ phiếu đang giảm giá với kỳ vọng thị trường sẽ sớm hồi phục. Thị trường đi ngang với mức giảm chưa đến 1% của VN Index không phản ánh đầy đủ trải nghiệm thực tế của từng cá nhân. Nếu danh mục tập trung vào những nhóm cổ phiếu diễn biến kém tích cực, mức thua lỗ thực tế hoàn toàn có thể vượt xa biến động của chỉ số chung.

Giới đầu tư cần liên tục đánh giá lại luận điểm mua vào, chất lượng doanh nghiệp, mức định giá, khả năng chịu đựng rủi ro và tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục. Một cổ phiếu giảm giá không đồng nghĩa với việc định giá đang rẻ, và một danh mục giảm sâu không tự động đảm bảo khả năng phục hồi mạnh trong tương lai. Việc phân biệt rõ giữa biến động ngắn hạn của thị trường chứng khoán và sự suy giảm thực chất trong triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp là yếu tố then chốt để quản trị rủi ro và duy trì kỷ luật giao dịch.