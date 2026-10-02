Kinh tế Thái Nguyên tăng trưởng thứ hai cả nước

Số liệu thống kê cho thấy tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III năm nay tăng tốc mạnh mẽ, cao hơn tốc độ tăng trưởng của quý trước 3,17 điểm phần trăm. Mức tăng 13,96% giúp địa phương này đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc và giữ vị trí á quân toàn quốc về tốc độ phát triển kinh tế.

Xếp sau Thái Nguyên lần lượt là các tỉnh Bắc Ninh (13,83%), Hải Phòng (13,09%) và Hưng Yên (12,01%).

Động lực chính của bức tranh kinh tế quý này tiếp tục đến từ khu vực công nghiệp và xây dựng với mức tăng 20,34%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao — đặc biệt là lắp ráp thiết bị điện tử — đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt khi đạt mức tăng riêng tới 21,17%.

Khu công nghiệp Yên Bình tiếp tục phát huy vai trò là một trong những động lực quan trọng của sản xuất công nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thái Nguyên. Ảnh: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Hai trụ cột còn lại cũng ghi nhận các chỉ số khả quan và đều vượt kịch bản dự kiến của tỉnh. Khu vực dịch vụ tăng 8,98%, phản ánh sự nhộn nhịp của thị trường tiêu dùng, vận tải và lưu trú. Khối nông, lâm nghiệp và thủy sản giữ nhịp tăng trưởng ổn định ở mức 4,22%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của Thái Nguyên ước tăng 11,24%, vượt kịch bản đề ra và đứng thứ 4 cả nước. Kết quả này có sự đóng góp lớn từ việc cải thiện môi trường đầu tư và tháo gỡ điểm nghẽn dòng vốn. Điển hình như tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG — doanh nghiệp may mặc xuất khẩu lớn nhất tỉnh — doanh thu 8 tháng đầu năm đạt 7.236 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

Đại diện UBND tỉnh cho biết tăng trưởng vượt kỳ vọng là thành quả từ chuỗi giải pháp quyết liệt nhằm giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và thúc đẩy giải ngân dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Trong ba tháng cuối năm, địa phương đặt mục tiêu duy trì nhịp sản xuất công nghiệp chủ lực, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đơn hàng và đẩy mạnh giải ngân các dự án hạ tầng trọng điểm. Địa phương kỳ vọng sẽ tạo thêm sức bật lớn từ chuỗi sự kiện thương mại - du lịch Thu Đông sắp tới như kỷ niệm 195 năm ngày thành lập tỉnh và Festival Trà Quốc tế để cán đích mục tiêu tăng trưởng cả năm dự kiến đạt 11,16%.