Tăng trưởng kinh tế của thành phố Đà Nẵng cải thiện qua từng quý

Một góc thành phố Đà Nẵng. (Nguồn: TTXVN)

Theo báo cáo của Thống kê thành phố Đà Nẵng, GRDP của thành phố tăng dần theo mỗi quý. Trong quý 1, GRDP tăng 9,31%, quý 2 tăng 9,66% và đạt 11,83% ở quý 3.

Với mức tăng GRDP 10,31% trong 9 tháng, thành phố Đà Nẵng đứng thứ 9 trong 34 địa phương cả nước, thứ hai khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và thứ ba trong các thành phố trực thuộc Trung ương.

Dịch vụ đóng góp hơn một nửa mức tăng GRDP, với giá trị tăng thêm tăng 10,55%, đóng góp 5,57 điểm phần trăm, trong đó lưu trú, ăn uống tăng 14,52%; vận tải, kho bãi tăng 13,75%; bán buôn, bán lẻ tăng 12,08%.

Du lịch ghi nhận kết quả khá ở cả thị trường quốc tế và trong nước. Các cơ sở lưu trú phục vụ khoảng 15,862 triệu lượt khách, tăng 26,4% so với cùng kỳ. Khách quốc tế đạt hơn 7,732 triệu lượt, tăng 28,7%; khách trong nước đạt gần 8,130 triệu lượt, tăng 24,3%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành đạt 56.973 tỷ đồng, tăng 25,42%.

Bên cạnh các tour truyền thống, doanh nghiệp khai thác thêm du lịch cưới, hội nghị, hội thảo; kết hợp hành trình với các sự kiện văn hóa, thể thao và trải nghiệm sinh thái tại phía Tây thành phố. Bản đồ số du lịch, nền tảng dữ liệu du khách và dịch vụ thuyết minh tự động được triển khai, hỗ trợ du khách tìm kiếm thông tin và khám phá điểm đến.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiêu dùng tăng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 235.910 tỷ đồng, tăng 25%. Cùng với dịch vụ, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng. Khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 11,43%, đóng góp 3,21 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung. Ngành xây dựng tăng 22,26%, gắn với việc đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án lớn.

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 88.012 tỷ đồng, tăng 42,3%. Khu vực ngoài nhà nước đạt 61.733,1 tỷ đồng, tăng 60,7%, chiếm 70,1% tổng vốn đầu tư.

Cũng theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, đến ngày 20/9, thành phố thu hút 187,6 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước đăng ký mới và tăng thêm, tăng 67,9%. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thu hút đạt 686,6 triệu USD, tăng 144,1%; trong đó 111 dự án cấp mới có tổng vốn đăng ký 523,4 triệu USD.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng, chủ yếu ở nhóm chế biến, chế tạo. Giá trị tăng thêm của nhóm này tăng 10,78%; chỉ số sản xuất công nghiệp toàn thành phố tăng 10%. Một số ngành đạt mức tăng khá như sản xuất giấy, chế biến gỗ, thiết bị điện, hóa chất và máy móc.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 7,4 tỷ USD, tăng 10,7%. Xuất khẩu tăng 12%, cao hơn mức tăng của nhập khẩu, đưa mức xuất siêu 9 tháng lên 245,8 triệu USD.

Với GRDP quý 3 tăng 11,83%, Đà Nẵng có thêm cơ sở để phấn đấu mục tiêu tăng trưởng cả năm 11%. Kết quả 9 tháng tạo đà để thành phố tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy đầu tư, đặc biệt tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số những năm tiếp theo./.