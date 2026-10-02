Khối ngoại xả lớn ở PNJ, đà giảm giá vẫn loang rộng

Thanh khoản sàn HoSE sáng nay nếu trừ đi PNJ thì không có sự gia tăng đột biến nào.

VN-Index tiếp tục chịu sức ép mạnh mẽ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, có lúc giảm sâu 18,3 điểm (-1,04%). Tuy nhiên dần về cuối chỉ số hồi lên nhờ nhịp hồi tương ứng của một số cổ phiếu trụ. Kết phiên sáng VN-Index còn giảm 0,55% (-9,8 điểm).

VIC là cổ phiếu có tác động mạnh nhất tới chỉ số, bao gồm cả nhịp phục hồi cuối phiên. Trụ này tạo đáy lúc 10h06, giảm sâu nhất 2,33%, nhưng sau đó có cầu kéo lên khá tốt và quay trở lại được tham chiếu. Diễn biến này góp phần quan trọng giảm áp lực giảm điểm số, mặc dù cũng có khá nhiều cổ phiếu blue-chips khác “thoát đáy”.

Thống kê rổ VN30 cho thấy trừ FPT, STB còn đang giảm và chốt ở mức thấp nhất, tất cả số còn lại đã phục hồi với biên độ khác nhau. Tuy nhiên chỉ một số mã phục hồi khá vượt 1% như LPB, VPB và VRE cùng với VIC. Dù vậy các cổ phiếu này cũng vẫn đang dừng ở giá đỏ. Điều này cho thấy dòng tiền bắt đáy vẫn đang hoạt động, nhưng chỉ canh vùng giá thấp.

VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,59% với 5 mã xanh và 22 mã đỏ. Số tăng duy nhất 2 cổ phiếu mạnh là MSN tăng 1,83%, GVR tăng 1,83%. Ngược lại số đỏ biên độ hồi vẫn khiến 8 mã giảm quá 1%, trong đó STB giảm 3,27%, TCB giảm 1,82%, SSB giảm 1,69%, VPB giảm 1,5%.

Độ rộng sàn HoSE chốt phiên sáng ghi nhận 99 mã tăng và 184 mã giảm, nhìn từ diễn biến thì không có thay đổi lớn theo nhịp hồi của điểm số. Cụ thể, lúc VN-Index chạm đáy có 75 mã tăng và 175 mã giảm. Như vậy rất ít cổ phiếu phục hồi đủ lớn để có thể đổi màu giá, đa số chỉ là hồi trong vùng đỏ. Thống kê khoảng 32% số cổ phiếu có giao dịch đạt biên độ hồi giá quá 1% so với mức thấp nhất và toàn sàn vẫn còn tới 93 mã giảm từ 1% trở lên so với tham chiếu. Như vậy chiến lược mua canh giá thấp không chỉ xuất hiện với blue-chips mà diễn ra khắp thị trường.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Nhìn từ góc độ thanh khoản, diễn biến giảm sáng nay vẫn tiếp tục có ảnh hưởng của dòng tiền mua yếu. Như đã nói từ đầu, giá trị khớp lệnh sàn HoSE tăng 33% so với sáng hôm qua nhưng chủ yếu do PNJ khớp lệnh tới 1.333,9 tỷ đồng, gấp 38 lần sáng hôm qua. Nếu cùng trừ đi giao dịch của cổ phiếu này, thanh khoản sàn HoSE thực chất chỉ tăng 6,1% mà thôi. Do vậy, không thể kết luận rằng áp lực bán đã gia tăng đột biến và tạo nên số lượng lớn cổ phiếu giảm với biên độ mạnh. Lực bán vẫn tương tự các phiên trước, chỉ có lệnh mua đặt giá quá thấp.

Trong nhóm 93 mã yếu nhất thị trường, khoảng 30 cổ phiếu đạt giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên. Ngoài PNJ, có TCB khớp 203,8 tỷ đồng, STB khớp 155 tỷ, VPB khớp 143,7 tỷ, HDB khớp 127,6 tỷ, giá giảm 1,07%, NVL khớp 103,6 tỷ, giá giảm 1,92%, VND khớp 73 tỷ, giá giảm 1,46%, GEX khớp 70,8 tỷ, giá giảm 2,11%...

Ở phía tăng giá, trong 99 mã xanh có 16 mã tăng quá 1% với giao dịch trên 10 tỷ đồng. MSN giao dịch sôi động nhất với 446,5 tỷ đồng, giá tăng 1,69%. Tiếp đến là PVT với 101,4 tỷ, giá tăng 1,89%; VPI với 66,6 tỷ, giá tăng 1,2%; BVH với 49,2 tỷ, giá tăng 2,42%.

Nhà đầu tư nước ngoài xuất hiện quy mô đột biến bán ra gần 2.095 tỷ đồng nhưng PNJ chiếm phần lớn. Cụ thể, vị thế ròng đạt -1.519 tỷ đồng thì PNJ đạt 937,7 tỷ. Ngoài ra có VIC -90,7 tỷ, VHM -50,7 tỷ. Mua ròng không có mã nào đáng kể.

VN-Index giảm sâu nhất sáng nay đã chạm tới 1731 điểm, tức là gần sát vùng hỗ trợ quanh 1720 điểm, vốn là đáy ngắn hạn giữa tháng 8. Tuy nhiên nhịp hồi điểm số cuối phiên sáng vẫn có ảnh hưởng lớn từ một vài cổ phiếu trụ hơn là ở diện rộng với cổ phiếu nói chung.