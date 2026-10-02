SEMI SEA thúc đẩy kết nối SME Việt Nam với chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu

Chiều 1/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã tiếp Đoàn đại biểu Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA) do bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội, dẫn đầu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng tặng quà lưu niệm Đoàn đại biểu SEMI SEA. Ảnh: Hanoi.gov.vn.

Bà Linda Tan cho biết một trong những mục tiêu chính trong chuyến công tác của SEMI SEA đợt này là kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tại Việt Nam với hệ sinh thái và chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng hướng tới việc thúc đẩy các sự kiện, hoạt động chuyên ngành tại Việt Nam nhằm góp phần gia tăng năng lực cho ngành công nghiệp bán dẫn trong nước.

Chủ tịch SEMI SEA đã nêu các lĩnh vực có tiềm năng hợp tác, gồm nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước để từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn ngành, phát triển hạ tầng năng lượng. Đây được xem là những điều kiện nền tảng quan trọng để thu hút các dòng vốn đầu tư vào ngành bán dẫn.

Bà kỳ vọng những nỗ lực hợp tác này sẽ đưa Việt Nam trở thành điểm đến của đổi mới sáng tạo và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Đánh giá cao vai trò của SEMI và SEMI SEA trong việc kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, phát triển hệ sinh thái và đào tạo nhân lực thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng khẳng định Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

Thông tin về tình hình kinh tế, Phó Chủ tịch cho biết tăng trưởng GRDP quý III/2026 của Hà Nội ước đạt trên 10%, với động lực tới từ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Thành phố xác định công nghệ cao và sản xuất là các lĩnh vực trọng tâm.

Riêng đối với ngành công nghiệp bán dẫn, Hà Nội định hướng tập trung vào các khâu có lợi thế như nghiên cứu và phát triển (R&D), đóng gói và kiểm định, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng để xây dựng hệ sinh thái bán dẫn.

Lãnh đạo thành phố kỳ vọng SEMI SEA sẽ phát huy mạng lưới kết nối toàn cầu để giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng đến Việt Nam và Hà Nội, đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động hợp tác đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng đề nghị hai bên sớm cụ thể hóa các nội dung trao đổi thông qua một biên bản ghi nhớ (MoU) làm cơ sở triển khai các chương trình phối hợp thiết thực trong thời gian tới.