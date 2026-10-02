Một ngân hàng trả lãi suất 10,5%/năm để huy động vốn qua trái phiếu

Trái phiếu ngân hàng kỳ hạn 10 năm vừa được phát hành với lãi suất năm đầu lên tới 10,5%/năm. Ảnh: Nam Khánh.

PVcomBank vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã PCBL12604 với tổng giá trị 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 17/9/2036.

Tổ chức lưu ký của lô trái phiếu là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, trong khi CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) là tổ chức liên quan.

Đáng chú ý, lô trái phiếu này có lãi suất lên tới 10,5%/năm trong năm đầu tiên. Đây là một trong những mức lãi suất cao được ghi nhận tại các đợt phát hành trái phiếu ngân hàng trong năm nay. Trước đó, Sacombank cũng từng phát hành trái phiếu với lãi suất cố định 10%/năm.

Chỉ tính riêng trong quý III, PVcomBank đã phát hành 7 lô trái phiếu trung và dài hạn với tổng giá trị 4.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này đều có lãi suất từ 9,6%/năm trở lên.

Mức 10,5%/năm của lô trái phiếu mới cũng cao hơn đáng kể so với lãi suất tiền gửi thông thường mà PVcomBank đang niêm yết dành cho khách hàng cá nhân.

Theo biểu lãi suất hiện hành, tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại PVcomBank có lãi suất 5,3%/năm. Mức cao nhất lên tới 10%/năm được áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 12 và 13 tháng, nhưng đi kèm điều kiện số dư tối thiểu phải đạt 2.000 tỷ đồng.

PVcomBank không phải ngân hàng duy nhất sử dụng kênh trái phiếu để huy động nguồn vốn trung và dài hạn. Từ đầu năm đến nay, nhiều ngân hàng cũng liên tục phát hành trái phiếu với lãi suất từ khoảng 8% đến gần 10%/năm.

TPBank có các lô trái phiếu với lãi suất 9,7%/năm. SHB và NamABank lần lượt phát hành ở mức 9,7% và 9,6%/năm. Tại HDBank, lãi suất trái phiếu dao động 8,7-9,2%/năm, trong khi MB có các lô với lãi suất 8,1-9%/năm. Techcombank và VIB cũng phát hành trái phiếu với lãi suất lần lượt khoảng 8,6-9% và 8,9-9%/năm.

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, BIDV có các lô trái phiếu với lãi suất 8-8,2%/năm, còn Vietcombank phát hành ở mức khoảng 7,87-8%/năm.

Mặt bằng lãi suất này cao hơn đáng kể so với lãi suất tiền gửi thông thường ở cùng kỳ hạn, nhưng trái phiếu ngân hàng có đặc điểm và điều kiện đầu tư khác với tiền gửi. Trong đó, trái phiếu doanh nghiệp nói chung được phân phối theo quy định của pháp luật về chứng khoán, với nhà đầu tư chuyên nghiệp là nhóm đối tượng chủ yếu trên thị trường.

Đối với ngân hàng, phát hành trái phiếu là một trong những kênh bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, bên cạnh tiền gửi khách hàng và các nguồn vốn khác. Với những trái phiếu có kỳ hạn 5-10 năm, mức lãi suất cao hơn có thể được sử dụng để thu hút nhà đầu tư trong bối cảnh các ngân hàng gia tăng nhu cầu huy động nguồn vốn có kỳ hạn dài.