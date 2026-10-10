Viết tiếp bản hùng ca thời đại mới

Từ ký ức lịch sử “Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về”, với niềm tin và khát vọng hòa bình cháy bỏng, Hà Nội hôm nay đang đứng trước một vận hội vĩ đại bằng khởi đầu của tầm nhìn 100 năm: Vươn mình phát triển văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; khẳng định vai trò đầu tàu, gương mẫu và sớm trở thành thành phố kết nối toàn cầu trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Từ một thành phố quy mô nhỏ và bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh, Hà Nội đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một trong 17 đô thị lớn nhất thế giới, tạo không gian phát triển xứng tầm cho một trung tâm đầu não chính trị - hành chính, văn hóa và trung tâm lớn về kinh tế của quốc gia.

Dặm dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc đã chứng minh, Hà Nội luôn thể hiện tốt nhất trọng trách và vị thế đặc biệt: Trái tim của cả nước!

Lịch sử xây dựng và trưởng thành của mảnh đất nghìn năm văn hiến và anh hùng còn vinh dự được thế giới ngợi ca là: Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người; Thành phố Vì hòa bình; Thành phố sáng tạo.

Trên chặng đường 72 năm qua, bằng bản lĩnh, sự tiên phong và đổi mới không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, kinh tế - xã hội liên tục phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Năm 2025, kinh tế Hà Nội đạt mức tăng trưởng ấn tượng 8,16%, quy mô nền kinh tế chạm mốc 63,5 tỷ USD. Kinh tế Thủ đô 9 tháng của năm 2026 tiếp tục chuyển biến tích cực trên các ngành, lĩnh vực quan trọng. Kết quả tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III-2026 của Hà Nội đạt 10,02%, lần đầu tiên trong năm đạt mức tăng trưởng “hai con số”, là cơ sở quan trọng để Thủ đô hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026.

Sự phát triển của Hà Nội hôm nay không chỉ cân đo bằng những con số mà thể hiện sắc nét trong tư duy quản trị mới. Với mô hình “Đảng bộ số - Chính quyền kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Xã hội đồng thuận”, Hà Nội đã đưa công tác xây dựng Đảng thành “trục đột phá” cốt lõi trong đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Dấu ấn đặc biệt trong hành trình lịch sử tự hào 72 năm qua là bước vào năm 2026 - năm đầu tiên đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố cùng các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị vào cuộc sống, Thủ đô đang có những chuyển mình mạnh mẽ trên ba trụ cột về thể chế, quy hoạch và mô hình phát triển. Điểm nhấn là thành phố đang hiện thực hóa các nền tảng phát triển chiến lược: Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới; Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Từ mùa thu lịch sử cách đây 72 năm, Hà Nội hôm nay đang viết tiếp bản hùng ca thời đại mới!

Trọng trách vinh quang ấy chính là sự khẳng định vị thế tiên phong, dẫn dắt, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá sáng tạo, sẵn sàng đi đầu thực hiện những chủ trương mới, nhiệm vụ khó, việc chưa có tiền lệ trong hành trình phát triển của Thủ đô và đất nước.

Hà Nội tiếp tục giữ vững vai trò và tầm quan trọng đặc biệt là Thủ đô - trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia; nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa, trí tuệ và nguồn lực của đất nước. Hà Nội là hạt nhân, trung tâm kết nối và động lực phát triển của vùng và cực tăng trưởng của cả nước, hướng tới thành phố kết nối toàn cầu.

Tự hào tiếp nối hành trình vẻ vang 72 năm qua, toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển.

Hà Nội kiên định đặt văn hóa ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” luôn là giá trị cốt lõi xuyên suốt, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm, nền tảng hình thành bản lĩnh, trí tuệ và động lực phát triển. Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, thông minh, hiện đại, bao trùm gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Thành phố xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thủ đô trong sạch, vững mạnh, nêu gương, hành động, trách nhiệm; thật sự tiêu biểu, mẫu mực về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong giai đoạn mới.

Nối tiếp khát vọng hòa bình và dựng xây Thủ đô văn hiến, văn minh, giàu đẹp từ Ngày Giải phóng, hôm nay, Hà Nội bắt tay cụ thể hóa tầm nhìn phát triển 100 năm để phát triển xứng tầm khu vực. Một không gian rộng mở, một cấu trúc đô thị đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa đang mở ra tương lai tươi sáng cho Thủ đô và đất nước. Hà Nội sẽ trở thành một Thủ đô văn minh, hiện đại, phồn vinh đúng như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn: “Đồng bào Thủ đô sẽ hăng hái phấn đấu làm cho mọi ngành hoạt động của Thủ đô ngày thêm phát triển, để làm gương mẫu, để dẫn đầu cho nhân dân cả nước ta...; để xây dựng một đời sống sung sướng, tươi đẹp, thái bình mãi mãi cho con cháu chúng ta”.

Giá trị của hòa bình, phát triển và hạnh phúc nhân dân đang là điểm tựa vững chắc để Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến và anh hùng viết tiếp bản hùng ca thời đại mới!