Bài phát biểu Khai mạc Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026.

Kính thưa đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội!

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành ở Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, Thành phố, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế!

Kính thưa đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Sơn La qua các thời kỳ!

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, cùng toàn thể nhân dân và du khách!

Trong không khí phấn khởi, giao hòa của đất trời Tây Bắc, hôm nay, tỉnh Sơn La long trọng tổ chức Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II, năm 2026 với chủ đề: "Arabica Sơn La - vươn tầm thế giới".

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Sơn La, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu, khách quý đã về dự Lễ hội. Đây là niềm vinh dự, nguồn động viên quý báu đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La.

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể Lễ hội!

Sơn La là tỉnh miền núi Tây Bắc của Tổ quốc, có điều kiện tự nhiên đa dạng, khí hậu đặc trưng, địa hình và thổ nhưỡng phù hợp để phát triển nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Trong đó, cà phê Arabica là cây trồng có lợi thế, phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh, đã và đang khẳng định vị trí quan trọng trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần chuyển đổi cây trồng, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân.

Những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, ngành hàng cà phê Sơn La đã có những bước phát triển mạnh mẽ, sản xuất từng bước được mở rộng, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao. Hoạt động chế biến, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và kết nối thị trường tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh.

Sơn La đã và đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những vùng trồng cà phê Arabica quan trọng nhất của Việt Nam, được thị trường biết đến bởi những đặc trưng riêng về hương vị và chất lượng. Đặc biệt, việc cà phê Arabica Sơn La được quan tâm, đánh giá và quảng bá tại nhiều diễn đàn, các thị trường cà phê chuyên nghiệp trong nước và quốc tế đã mở ra những cơ hội mới để sản phẩm tiếp cận sâu hơn với người tiêu dùng, với các nhà rang xay, nhà phân phối và những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng.

Các đại biểu dự khai mạc Lễ hội.

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, nhân dân và du khách!

Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai với chủ đề "Arabica Sơn La - vươn tầm thế giới" là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là dịp để quảng bá, nâng cao giá trị, khẳng định vị thế cà phê Arabica Sơn La trên thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời tôn vinh người trồng, người sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê và các tổ chức, doanh nghiệp đã đồng hành với sự phát triển của ngành cà phê Sơn La.

Thông qua Lễ hội, Sơn La mong muốn truyền tải một thông điệp: Sơn La không chỉ hướng tới việc đưa hạt cà phê Sơn La đi xa hơn mà còn quyết tâm nâng cao giá trị của hạt cà phê, xây dựng thương hiệu mạnh hơn và đưa những giá trị đặc sắc của người Sơn La đến gần hơn với thế giới người tiêu dùng trên toàn cầu.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh Sơn La sẽ cùng với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người trồng cà phê trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, phát triển vùng nguyên liệu cà phê theo hướng chất lượng cao, xanh và bền vững. Sơn La sẽ tiếp tục rà soát, tổ chức sản xuất theo quy hoạch, lựa chọn các giống phù hợp, nâng cao chất lượng vườn cây, áp dụng quy trình canh tác tiên tiến, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và đất, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao chất lượng từ khâu trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản đến chế biến. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc, bảo đảm sản phẩm cà phê Sơn La đáp ứng yêu cầu ngày càng tốt hơn các tiêu chuẩn, yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

Thứ hai, đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của cà phê Sơn La. Tỉnh Sơn La khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực chế biến, phát triển các sản phẩm cà phê rang xay, cà phê đặc sản, cà phê chất lượng cao và các sản phẩm có giá trị gia tăng lớn. Mục tiêu cuối cùng là để người trồng cà phê được hưởng lợi xứng đáng từ thành quả lao động của mình, doanh nghiệp phát triển hiệu quả, ngành hàng cà phê Sơn La nâng cao sức cạnh tranh và đóng góp ngày càng lớn hơn cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thứ ba, xây dựng và bảo vệ, phát triển thương hiệu Arabica Sơn La trên thị trường trong nước và quốc tế. Thương hiệu không chỉ được tạo dựng bằng tên gọi hay hình ảnh quảng bá, mà phải được khẳng định bằng chất lượng ổn định, nguồn gốc rõ ràng, uy tín trong kinh doanh và trách nhiệm đối với khách hàng. Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm, phát triển thương mại điện tử và mở rộng các kênh phân phối, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động tiếp cận thị trường quốc tế, tham gia các hội chợ, triển lãm, cuộc thi chuyên ngành và các diễn đàn cà phê uy tín. Tăng cường hợp tác với các nhà rang xay chuyên nghiệp, chuyên gia, tổ chức quốc tế nhằm nâng cao chất lượng, hoàn thiện sản phẩm và khẳng định bản sắc riêng của Arabica Sơn La.

Sơn La và cộng đồng doanh nghiệp sẽ chung tay xây dựng thương hiệu cà phê Arabica Sơn La thành tài sản có giá trị, được bảo vệ và phát triển lâu dài, không ngừng nâng cao uy tín, vị thế của sản phẩm trên thị trường.

Thứ tư, lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực, khoa học và công nghệ làm nền cho sự phát triển. Phát triển ngành hàng cà phê phải gắn với nâng cao thu nhập, tạo việc làm ổn định, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là đồng bào các dân tộc tại các vùng trồng cà phê.

Thứ năm, tăng cường hợp tác, thu hút đầu tư và mở rộng kết nối quốc tế. Tỉnh Sơn La luôn xác định doanh nghiệp, nhà đầu tư là lực lượng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế. Tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết triển khai các dự án phát triển vùng nguyên liệu, chế biến, logistics, xây dựng thương hiệu và phân phối sản phẩm cà phê. Bên cạnh đó, Sơn La mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan Trung ương, sự hợp tác của các địa phương, sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng cà phê Sơn La.

Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể Lễ hội!

Hãy để mỗi hạt cà phê Arabica Sơn La không chỉ mang hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc mà còn mang theo uy tín, trí tuệ, bản sắc văn hóa và khát vọng vươn lên của con người Sơn La.

Hãy để Lễ hội Cà phê Sơn La trở thành điểm hẹn thường xuyên của các nhà sản xuất, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và những người yêu cà phê, là nơi kết nối cơ hội hợp tác, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, mở ra những hướng đi mới cho ngành hàng cà phê của tỉnh.

Với niềm tin và kỳ vọng đó, tôi tin tưởng rằng chủ đề "Arabica Sơn La - vươn tầm thế giới" sẽ không chỉ là thông điệp của Lễ hội ngày hôm nay, mà sẽ trở thành mục tiêu hành động, khát vọng chung và quyết tâm phát triển của toàn ngành hàng cà phê Sơn La trong thời gian tới. Xin gửi tới toàn thể bà con nông dân trồng cà phê, các hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến, kinh doanh cà phê lời chúc sức khỏe, thành công và ngày càng phát triển.

Chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc. Tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai, năm 2026 với chủ đề: "Arabica Sơn La - vươn tầm thế giới". Chúc Lễ hội thành công tốt đẹp, xin trân trọng cảm ơn!