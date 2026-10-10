Lấy niềm tin của xã hội làm thước đo cho nghề luật sư

Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Đồng Nai nhận hoa chúc mừng của đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai tại buổi họp mặt. Ảnh: Đ.Phú

Trải qua 81 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ luật sư Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, từng bước khẳng định vị trí, vai trò trong đời sống pháp lý và xã hội; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các đại biểu khách mời và giới luật sư tham dự buổi họp mặt. Ảnh: Đ.Phú

Hòa trong sự phát triển chung đó, Đoàn Luật sư thành phố Đồng Nai không ngừng trưởng thành, phát triển. Năm 1990, Đoàn Luật sư thành phố Đồng Nai được thành lập với 6 luật sư. Đến nay, Đoàn Luật sư thành phố Đồng Nai có gần 700 luật sư chính thức và khoảng 250 người tập sự hành nghề luật sư hoạt động tại gần 150 tổ chức hành nghề.

Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Đồng Nai tặng hoa tri ân các mạnh thường quân có nhiều đóng góp cho công tác thiện nguyện do Đoàn Luật sư thành phố Đồng Nai phát động. Ảnh: Đ.Phú

Tại buổi họp mặt, các thế hệ luật sư thành phố Đồng Nai thêm tự hào khi chung sức cùng với Đoàn Luật sư thành phố, tổ chức nghề nghiệp từng bước xây dựng bộ máy tự quản, các ban chuyên môn và phong trào; tích cực tham gia góp ý xây dựng pháp luật, phản biện chính sách, phổ biến giáo dục pháp luật, hợp tác quốc tế và giải quyết tranh chấp. Do đó, các thế hệ luật sư thành phố Đồng Nai cho rằng, đây không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm, tri ân những thế hệ luật sư đã có nhiều đóng góp, mà còn là dịp cùng nhau thống nhất quan điểm, ý chí trong hoạt động nghề nghiệp, lấy uy tín, chất lượng thực chất của đội ngũ luật sư và niềm tin của xã hội làm thước đo nghề nghiệp.

Nhân buổi họp mặt, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Đồng Nai Lê Quang Y kỳ vọng đội ngũ luật sư thành phố ngày một chuyên sâu, chuyên nghiệp và có khả năng giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn, tranh chấp quốc tế, tích cực tham gia vào cải cách tư pháp, chuyển đổi số, hướng về cộng đồng...