Hơn 200 người tìm kiếm một phụ nữ bị lũ cuốn mất tích ở Quảng Trị

Tối 10/10, ông Trương Công Thắng, Phó chủ tịch UBND xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương đang phối hợp các lực lượng tìm kiếm bà Hồ Thị L. (50 tuổi, trú bản Bãi Dinh) - bị nước lũ cuốn mất tích.

Huy động hơn 200 người tìm phụ nữ bị nước cuốn ở Quảng Trị

Trước đó, khoảng 12h15 cùng ngày, bà Hồ Thị L. bị nước cuốn khi lội qua suối từ hướng bản K-Ai về nhà ở bản Bãi Dinh.

Sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương huy động hơn 200 người, phối hợp với công an, quân sự, biên phòng và người dân tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, thời tiết đang mưa lớn, nước lũ dâng cao khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Đến 18h cùng ngày, bà L. vẫn chưa được tìm thấy. Công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai. Chính quyền địa phương cũng thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, mưa lớn trong hai ngày 9 và 10/10 khiến nhiều tuyến đường, ngầm tràn bị ngập, sạt lở, gây chia cắt giao thông. Đến 17h ngày 10/10, mưa lũ đã làm một phụ nữ mất tích, gây hư hỏng nhiều công trình giao thông, thủy lợi và nhà dân. Tại quốc lộ 9B, các ngầm tràn ở Km23 và Km25 ngập khoảng 50cm; đường vào bản Trung Sơn (xã Trường Sơn) ngập sâu khoảng 1m. Trên quốc lộ 9C, đoạn Km34+900 xảy ra sạt lở khoảng 10m³ đất đá, khiến ô tô không thể lưu thông. Nhiều bản ở xã Trường Sơn, gồm Dốc Mây, Trung Sơn, Xuân Tiến, Trường Lâm và Ploang - Rìn Rìn, bị chia cắt do nước dâng và sạt lở. Tuyến đường cứu hộ, cứu nạn Trường Ninh - Trường Sơn cũng xảy ra sạt lở. Một số tuyến đường ở các xã Bắc Trạch, Lệ Ninh và các ngầm tràn tại xã Phong Nha bị ngập. Mưa lũ còn làm 1ha ruộng tại xã Vĩnh Hoàng bị vùi lấp, 83m kênh đất bị hư hỏng. Sạt lở cũng làm hư hỏng khoảng 30m² mái lát bảo vệ chân cầu tại khu vực bãi biển Thái Lai, tuyến đê biển Vĩnh Thái; một đoạn đường từ thôn Mỹ Tú đi thôn Bắc Vĩnh Thái bị sạt lở hai bên, dài khoảng 20m, sâu 0,5m. Ngoài ra, giông sét làm cháy hệ thống điện sinh hoạt và gây nứt tường nhà của hai hộ dân tại thôn Mỹ Tú, xã Vĩnh Hoàng.