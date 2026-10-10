Quảng Ngãi: 400 phần quà đến với người già neo đơn và trẻ khuyết tật
Chiều 10.10, tại xã Đăk Mar (Quảng Ngãi), UBND xã Đăk Mar phối hợp với Quỹ Tương Trợ Việt Nam (do bà Lý Thu Linh đại diện) và Chùa Tháp Kỳ Quang tổ chức chương trình thiện nguyện “Nối vòng tay nhân ái, sẻ chia với bản làng”, trao quà tặng người cao tuổi neo đơn và trẻ em mồ côi, khuyết tật.
Tại đây, chương trình đã trao tặng 400 phần quà trị giá 400.000 đồng/phần, gồm 1 bao gạo và 1 thùng mỳ tôm. Trong đó, 200 phần quà được trao cho người cao tuổi neo đơn và các đối tượng chính sách; 200 phần còn lại dành tặng trẻ em mồ côi, khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Kon Proh Tuaria Peng và thôn 7, xã Đăk Mar. Tổng kinh phí 160 triệu đồng do Quỹ Tương trợ Việt Nam hỗ trợ.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/quang-ngai-400-phan-qua-den-voi-nguoi-gia-neo-don-va-tre-khuyet-tat-273396.html