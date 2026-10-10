Quảng Ngãi: 400 phần quà đến với người già neo đơn và trẻ khuyết tật

Tặng quà cho người già neo đơn, gia đình chính sách

Tặng quà cho trẻ khuyết tật, mồ côi

Tại đây, chương trình đã trao tặng 400 phần quà trị giá 400.000 đồng/phần, gồm 1 bao gạo và 1 thùng mỳ tôm. Trong đó, 200 phần quà được trao cho người cao tuổi neo đơn và các đối tượng chính sách; 200 phần còn lại dành tặng trẻ em mồ côi, khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Kon Proh Tuaria Peng và thôn 7, xã Đăk Mar. Tổng kinh phí 160 triệu đồng do Quỹ Tương trợ Việt Nam hỗ trợ.