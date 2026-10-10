Người lính quân hàm xanh giúp người dân biên giới bước vào hành trình số

Cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ hướng dẫn cho bà con sử dụng công nghệ thông tin trên điện thoại tại chợ phiên xã Sơn Vĩ.

Đưa chuyển đổi số đến gần người dân biên giới

Nếu trong đơn vị, chuyển đổi số giúp nâng cao hiệu quả công việc thì tại địa bàn biên giới, nhiệm vụ quan trọng của những người lính quân hàm xanh là giúp người dân hiểu và từng bước sử dụng các tiện ích của môi trường số.

Đại uý Vừ Mí Và, Đội trưởng đội Vận động quân chúng - Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, hướng dẫn bà con người Mông biết cách sử dụng dịch vụ trên điện thoại thông minh.

Tại thôn Bản Rào, xã Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Bạch Đích, BĐBP Tuyên Quang thường xuyên xuống địa bàn, gặp gỡ người dân, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn người dân tiếp cận thông tin chính thống trên môi trường mạng. Trong những buổi tuyên truyền, chiếc điện thoại thông minh trở thành phương tiện gần gũi để cán bộ biên phòng hướng dẫn người dân. Từ cách tìm kiếm thông tin chính thống, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến đến cảnh giác trước những thông tin giả, đường link lạ, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Anh Lò Phà Dìn, Tổ trưởng tổ an ninh, thôn Bản Rào, xã Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang, cho biết: Trước đây việc sử dụng các dịch vụ công trên điện thoại thông minh còn khá lúng túng. Sau khi được cán bộ biên phòng và các lực lượng chức năng hướng dẫn, anh đã biết tra cứu thông tin điện tử và sử dụng các dịch vụ công trong việc tra cứu trực tuyến rất tiện ích. Từ đó, anh cũng tích cực cùng với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng xuống tuyên truyền cho mọi người dân tra cứu, sử dụng các dịch vụ công trên chiếc điện thoại thông minh cho bà con tại nhà.

Câu chuyện của anh Lò Phà Dìn là một trong những minh chứng cho thấy chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi những tiện ích công nghệ đến được với người dân, nhất là người dân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh Tuyên Quang.

Trung tá Lê Đình Trọng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tùng Vài, Ban chỉ huy BĐBP Tuyên Quang, hướng dẫn hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn về công nghệ số.

Cùng người dân giữ an toàn trên không gian mạng

Để hướng dẫn sử dụng các tiện ích số, đây là một nội dung được Đảng uỷ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Tuyên Quang quan tâm chú trọng, tổ chức triển khai tuyên truyền nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thông tin cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Trong các buổi tuyên truyền, cán bộ biên phòng tập trung hướng dẫn người dân không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân; không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc; không tin và chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng; cảnh giác trước các hình thức lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội và các nền tảng số trực tuyến.

Đại tá Đào Hồng Hà, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính uỷ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tuyên Quang, cho biết: "Trong quá trình chuyển đổi số, giúp cho cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị giải quyết công việc nhanh hơn, rút ngắn thời gian chuyển tải từ cơ quan đến các đơn vị. Chúng tôi cho rằng nâng cao nhận thức, kỹ năng số và ý thức bảo vệ thông tin tập thể, cá nhân và nhân dân là nhiệm vụ rất cần thiết. Đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh, bảo đảm an ninh trên không gian mạng cũng là góp phần bảo vệ địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới".

Cán bộ Đồn Biên phòng Lũng Cú hướng dẫn cho cán bộ thôn Ma Xí, xã Lũng Cú biết sử dụng các dịch vụ công quốc gia trên máy tính bàn.

Chuyển đổi số bắt đầu từ mỗi cán bộ, chiến sĩ

Trong thời gia qua, công tác chuyển đổi số quốc gia mà điều dễ nhận thấy ở các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh Tuyên Quang là sự thay đổi từ nhận thức đến hành động.Các hoạt động tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp; cán bộ, chiến sĩ chủ động tìm hiểu, nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ; việc ứng dụng các nền tảng số trong công tác được quan tâm hơn. Những nội dung về chuyển đổi số cũng được lồng ghép vào công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác vận động quần chúng.

Không chỉ được tạo nên bởi những khẩu hiệu tuyên truyền mà còn từ những thao tác rất cụ thể trong từng bước một để cho mọi người dân hiểu được. Đó chính là những bước đi cụ thể trong quá trình chuyển đổi số và phương pháp làm việc của người lính Biên phòng Tuyên Quang.

Từ chuyển đổi số đến xây dựng biên giới bình yên

Địa bàn biên giới tỉnh Tuyên Quang giao thông đi lại chưa được thuận tiện, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, tiếp cận khoa học công nghệ là một điều rất khó của người dân.

Chính vì vậy, thời gian qua, Đảng uỷ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ thực tiễn ở cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ.

Đồng thời, thường xuyên phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể của địa phương và lực lượng chức năng trên địa bàn hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số; chú trọng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10, không chỉ là một ngày để nhắc nhớ về chuyển đổi số, mà đó còn là dịp để nhìn lại cách làm, đổi mới tư duy và bắt đầu từ những việc làm cụ thể nhất.

Trung uý Hạ Mí Quả, đội trưởng đội VĐQC đồn Biên phòng Bạch Đích, Ban chỉ huy BĐBP Tuyên Quang, hướng dẫn cho các chiến sĩ vào chuyển đổi số dịch công quốc gia trên thiết bị thông minh.

Từ những phòng làm việc ở đơn vị cơ sở đến từng bản làng vùng biên, những người lính quân hàm xanh đang góp thêm những bước chân vào hành trình chuyển đổi số quốc gia và trên hành trình ấy. Công nghệ số trở thành công cụ để người lính Biên phòng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giữ gìn bình yên nơi phê dậu của tổ quốc, với phương châm, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Việc tích cực chủ động triển khai đưa ứng dụng công nghệ số vào thực tiễn công tác có ý nghĩa thiết thực để xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang bước vào kỷ nguyên mới, góp phần giúp Nhân dân khu vực biên giới trở thành những công dân xã hội số.