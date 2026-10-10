Tuyên dương 70 cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên tiêu biểu

Tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm.

Dự chương trình có đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Hội LHTN tỉnh Bắc Thái, Thái Nguyên, Bắc Kạn qua các thời kỳ.

Tại chương trình, các đại biểu và hội viên, thanh niên cùng ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Hội LHTN Việt Nam. Qua các thời kỳ lịch sử, Hội luôn khẳng định vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi, tập hợp, đoàn kết và phát huy sức trẻ, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Nguyên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2021-2026.

Giai đoạn 2021-2026, phong trào thanh niên Thái Nguyên đạt nhiều kết quả tích cực. Tuổi trẻ toàn tỉnh phát huy tinh thần xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống thiên tai; tích cực tham gia chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và khởi nghiệp.

Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2029, đã tạo động lực thúc đẩy phong trào thanh niên phát triển.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng nhấn mạnh, Thái Nguyên đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi thanh niên phát huy vai trò đi đầu trong khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế; chủ động đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Đồng chí đề nghị Hội LHTN Việt Nam tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Hội vững mạnh, tâm huyết, trách nhiệm, gần gũi với thanh niên. Mỗi hội viên, thanh niên cần phát huy tinh thần tiên phong trong ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Lưu trao Bằng khen cho các cán bộ Hội tiêu biểu giai đoạn 2021–2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng trao Bằng khen các cán bộ Hội tiêu biểu giai đoạn 2021–2026.

Tại chương trình, đồng chí Dương Văn Lượng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng tập thể Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2021-2026.

Dịp này, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh tuyên dương 70 cán bộ Hội tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Đây là những cán bộ Hội có nhiều đóng góp tích cực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và sáng tạo trong công tác, góp phần tập hợp, đồng hành cùng thanh niên tại cơ sở.