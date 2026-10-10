Phát huy truyền thống vẻ vang, gia tăng đóng góp, cống hiến của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự Lễ kỷ niệm và phát biểu động viên các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chúc mừng Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội.

Phát biểu động viên các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Câu lạc bộ ra đời trong bối cảnh Thủ đô mới giải phóng được 2 năm, còn bề bộn công việc, thể hiện sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội chăm lo mọi mặt đời sống của nhân dân và của ngành Công an. Chặng đường đã qua ghi dấu những thăng trầm, nỗ lực bền bỉ và thành tựu đáng tự hào của các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ.

Nhắc lại những câu chuyện, ký ức và cảm xúc về Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội đã chiếm được niềm tin và tình cảm yêu mến của hàng triệu người hâm mộ bóng đá ở Thủ đô và cả nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước nhiều tín hiệu đáng mừng, nền tảng truyền thống quý báu, nhiệt huyết của tuổi trẻ hôm nay và sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an thành phố và thành phố Hà Nội, đội bóng hoàn toàn có cơ hội phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần có sự đầu tư bài bản, thu hút tài năng và đào tạo từ sớm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất đầy đủ để phát triển đội bóng mạnh của ngành. Đối với các cầu thủ trẻ, phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, nỗ lực phấn đấu, viết tiếp hành trình tự hào, phát triển lâu dài, bền vững, góp phần khẳng định tên tuổi của Việt Nam ở đấu trường quốc tế.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng CLB bóng đá Công an Hà Nội.

Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và UBND thành phố Hà Nội cần tiếp tục định hướng thu hút, đào tạo thế hệ trẻ, giữ ngọn lửa khát khao cống hiến, phát triển nền bóng đá, từng bước vươn lên, đóng góp cho phong trào thể dục thể thao quốc tế; đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ hết tuổi thi đấu, có cơ hội tiếp tục cống hiến, trở thành những huấn luyện viên trong phong trào thể thao của lực lượng Công an nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiệt liệt chúc mừng Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý ghi nhận những nỗ lực, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ trong suốt 70 năm qua.