Lần đầu khu trung tâm ở Biên Hòa ngập do triều cường sông Đồng Nai vượt mức kỷ lục

Theo người dân địa phương, đây là lần đầu tiên đường Nguyễn Văn Trị ngập sâu do triều cường sông Đồng Nai dâng cao.

Chiều 10/10, triều cường cùng với lượng nước Thủy điện Trị An xả đã khiến mực nước sông Đồng Nai dâng cao, gây ngập cục bộ một số tuyến đường ở phường Trấn Biên, trong đó nặng nhất đường Nguyễn Văn Trị gần khu vực chợ Biên Hòa.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, khoảng 15 giờ cùng ngày nước sông Đồng Nai dâng cao gây ngập một số tuyến đường ở phường Trấn Biên gần khu vực chợ Biên Hòa gồm Nguyễn Văn Trị, đoạn từ chợ Biên Hòa đến đình Tân Lân và đường Hoàng Minh Châu (phố đi bộ trước đây).

Phương tiện qua khu vực nước ngập trên đường Nguyễn Văn Trị.

Nước ngập khiến các phương tiện đi lại gặp khó khăn, một số hộ kinh doanh tự phát trên tuyến đường này ngưng bán hàng, kê cao hàng hóa. Trong khi đó, các hộ dân hai bên đường dùng các vật dụng chặn rác và nước tràn vào nhà.

Ông Nguyễn Văn Phương, 75 tuổi, ngụ phường Trấn Biên cho biết: Tôi ở đây hàng chục năm qua, ngày nào cũng đi tập thể dục buổi chiều, đây là lần đầu tiên thấy tuyến đường này ngập sâu. Nước sông Đồng Nai dâng cao do thủy triều kết hợp với Thủy điện Trị An xả lũ những ngày qua.

Xe ngập nước chết máy buộc phải đẩy khi qua khu vực triều cường sông Đồng Nai dâng cao trên đường Nguyễn Văn Trị.

Tương tự, ông Tống Văn Dũng, 78 tuổi, sống ở đường Nguyễn Văn Trị hàng chục năm qua chia sẻ: “Đường Nguyễn Văn Trị nay xưa nay chưa bao giờ ngập cả, giờ thủy triều gây ngập, nơi sâu nhất cả 0,5m, người dân ai cũng bất ngờ. Thủy triều cộng với thủy điện lũ khiến nước sông Đồng Nai dâng cao, gây ngập”.

Đây là lần đầu tiên đường Nguyễn Văn Trị ngập sâu do triều cường sông Đồng Nai dâng cao.

Theo Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai, việc ngập trên do triều cường ở trạm Biên Hòa (trên sông Đồng Nai) đo được ở mức 2,2 m, vượt mức kỷ lục vào năm 2000.

Trước tình hình triều cường ở hạ du lên cao gây ngập các vùng trũng ven sông Đồng Nai. Chiều 10/10, Công ty Thủy điện Trị An đã giảm bớt lượng nước xả lũ. Theo đó, đến 16 giờ cùng ngày, Thủy điện Trị An ra thông báo sẽ tiếp tục giảm lượng nước xả lũ qua đập tràn từ lúc 8 giờ ngày 11/10 sẽ giảm từ 732 m³/giây xuống 586 m³/giây.

Triều cường ở trạm Biên Hòa (trên sông Đồng Nai) đo được ở mức 2,2 m, vượt mức kỷ lục vào năm 2000.

Trước đó, Thủy điện Trị An xả 8 cửa, với lượng nước xả qua đập tràn lên 1.220m³/s. Cùng với lượng nước qua turbine phát điện từ 460-800m³/s, tổng lượng nước xuống hạ du sông Đồng Nai sẽ dao động từ 1.680-2.020m³/s, tùy theo phương thức huy động của Điều độ quốc gia.

Với việc mở hết 8 cửa xả nước qua đập tràn, tổng lượng nước từ Thủy điện Trị An đổ về hạ du cao nhất có thể vượt 2 triệu lít mỗi giây. Nước đổ trắng xóa qua đập tràn tạo thành dòng chảy cuồn cuộn về hạ du sông Đồng Nai, một trong những đợt xả lớn nhất của Thủy điện Trị An trong những năm qua.

Dưới đây là một số hình ảnh ngập nước do thủy triều sông Đồng Nai dâng cao chiều 10/10.

Các phương tiện khó khăn khi lưu thông qua khu vực ngập nước.

Triều cường dâng cao gây ngập sâu đường Nguyễn Văn Trị.

Người dân dùng các vật dụng chắn rác theo dòng nước vào nhà.

Nhiều hộ buôn bán tự phát trên đường Nguyễn Văn Trị ngưng kinh doanh do ngập.

Các xe bán hàng được đưa lên khu vực cao để tránh ngập nước.

Tuyến phố đi bộ trên đường Hoàng Minh Châu cũng ngập đến trước cổng Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai.

Nước dâng cao vào bên trong sân trụ sở Viễn thông Đồng Nai.

Triều cường gây ngập sâu trên đường Nguyễn Văn Trị.

Nước ngập trên đường Nguyễn Văn Trị,

Nước sông Đồng Nai đang ở mức cao do triều cường kết hợp với Thủy điện Trị An xả lũ những ngày qua.