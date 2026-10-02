Kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân Lam Hạ

Chân dung 10 nữ dân quân Lam Hạ được nhóm họa sĩ trẻ phục dựng bằng AI.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh: Cách đây tròn 60 năm, trong những năm tháng ác liệt chống chiến tranh phá hoại miền bắc của đế quốc Mỹ bằng không quân, xã Lam Hạ (nay thuộc phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình) là địa bàn có vị trí chiến lược. Không quân Mỹ đã tập trung lực lượng lớn, sử dụng nhiều loại máy bay hiện đại, liên tục đánh phá khu vực này với cường độ cao, biến Lam Hạ thành một trong những “tọa độ lửa” trên tuyến giao thông huyết mạch chi viện cho chiến trường miền nam. Suốt bảy năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965-1972), giữa mưa bom bão đạn, với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, các nữ dân quân Lam Hạ đã kiên cường bám trận địa, cùng với Đại đội dân quân pháo phòng không Lam Hạ kề vai sát cánh với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, hiệp đồng tác chiến, chiến đấu và phục vụ chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, bảo vệ an toàn các mục tiêu được giao, giữ vững huyết mạch giao thông. Trong các trận đánh vào các ngày: 1/10/1966, 9/10/1966 và 7/7/1967, mười nữ dân quân đại đội pháo phòng không Lam Hạ đã hy sinh anh dũng.

Ghi nhận những công lao đóng góp to lớn đó, Đảng và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại đội dân quân pháo phòng không Lam Hạ và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Mười nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ. Tại khu vực trận địa pháo phòng không, tỉnh Hà Nam (cũ) đã đầu tư xây dựng Đền thờ các Anh hùng, liệt sĩ với nhiều hạng mục, trong đó có miếu thờ và tượng đài Mười nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ.