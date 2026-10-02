Học, thực hành theo Bác: Món ăn truyền thống Việt Nam - 'sứ giả văn hóa đặc biệt'
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trân trọng những giá trị truyền thống được hình thành và lưu giữ qua nhiều thế hệ. Không chỉ quan tâm đến tiếng Việt, phong tục, nghệ thuật, trang phục hay những ngày lễ truyền thống, Bác còn dành sự trân trọng đối với các món ăn dân dã, đậm đà hương vị quê hương.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/hoc-thuc-hanh-theo-bac-mon-an-truyen-thong-viet-nam-su-gia-van-hoa-dac-biet-post1390652.html