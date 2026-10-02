Học, thực hành theo Bác: Món ăn truyền thống Việt Nam - 'sứ giả văn hóa đặc biệt'

Dốc Miếu-một cứ điểm trên hàng rào điện tử McNamara đã đổi thay. Những thép gai, bãi mìn, lô cốt, xác xe tăng và những trận pháo năm xưa chỉ còn trong ký ức. Nhưng dưới những vạt cao su, rừng tràm và đất đỏ bazan này có thể vẫn còn hài cốt những người lính chưa tìm được. Hơn 60 năm sau chiến tranh, từ những ký ức tưởng đã chìm sâu của người dân địa phương, những dấu vết ít ỏi còn sót lại đang dẫn đường cho một hành trình đặc biệt: Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính những liệt sĩ còn nằm lại ở “hàng rào lửa” Dốc Miếu.