Microsoft tích hợp sâu hơn Word, Excel vào trợ lý AI Copilot

Biểu tượng Microsoft tại tòa nhà ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN.

Trong những tuần tới, người dùng cá nhân đăng ký Microsoft 365 và các doanh nghiệp tham gia chương trình thử nghiệm sẽ có thể tạo, chỉnh sửa và chia sẻ tệp tin ngay trong Copilot mà không cần chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng.

Microsoft đã công bố một loạt mô hình AI nội bộ vào tháng 6/2026, nhưng hiện tại các mô hình này mới chỉ hỗ trợ một số ít sản phẩm, chẳng hạn như công cụ hỗ trợ lập trình Copilot của GitHub. Một mô hình chi phí thấp dành cho các tác vụ thường nhật cũng đã được công bố vào tháng 6 nhưng vẫn chưa chính thức ra mắt.

Copilot hiện cũng bao gồm Autopilot, một phần mềm có khả năng tự động xử lý các tác vụ một cách liên tục. Trước đây có tên là Scout, tính năng này được Microsoft mô tả vào tháng 6 là trợ lý AI "luôn hoạt động" đầu tiên của tập đoàn, có khả năng chạy trực tuyến ngay cả khi máy tính đã tắt. Hiện tại, tính năng này vẫn chỉ giới hạn cho một số ít khách hàng.

Giám đốc điều hành (CEO) Microsoft, Satya Nadella, đã ví sự xuất hiện của các công cụ AI này tại nơi làm việc với sự ra đời của máy tính cá nhân, thời điểm mà bảng tính Excel gửi qua email dần thay thế các bản ghi nhớ nội dung đánh máy gửi qua máy fax. Ông cho biết, một trong những thách thức chính là làm sao để doanh nghiệp có thể chuyển đổi từ mô hình AI này sang mô hình AI khác mà không làm mất dữ liệu hay kiến thức chuyên môn tích lũy trong quá trình đó.

Về khía cạnh chi phí, gói đăng ký Copilot với giá 30 USD mỗi người dùng/tháng sẽ cấp quyền truy cập vào các tính năng AI cơ bản, chẳng hạn như phân tích dữ liệu hoặc soạn thảo văn bản. Tuy nhiên, đối với các tác nhân AI nâng cao vốn tiêu tốn nhiều tài nguyên tính toán hơn, chi phí sẽ được tính dựa trên mức độ sử dụng thực tế.