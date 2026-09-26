Lốp ô tô từ 6-10 năm có thể hỏng dù còn nhiều gai

Các nhà sản xuất ô tô và lốp xe khuyến cáo thay lốp sau 6 đến 10 năm sử dụng dù gai còn đủ sâu, bởi cao su lão hóa theo thời gian và nhiệt độ, gây nguy hiểm khó nhận biết qua mắt thường. Tình trạng này được ghi nhận qua các vụ tai nạn liên quan đến lốp xe tại Mỹ, trong khi luật pháp liên bang chưa quy định bắt buộc thay lốp theo tuổi.

Lốp xe dù còn gai nhưng bị nứt nẻ do cao su lão hóa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi sử dụng lâu năm. Ảnh: AI

Lốp xe ô tô không chỉ bị hao mòn do sử dụng mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ quá trình lão hóa cao su theo thời gian. Các chuyên gia và nhà sản xuất khuyến nghị người dùng nên thay lốp sau 6 đến 10 năm kể từ ngày sản xuất, bất kể lớp gai còn dày hay mòn ít. Điều này bởi cao su sẽ bị xuống cấp do tác động của nhiệt độ và thời gian, làm giảm khả năng chịu lực và an toàn của lốp.

Cục An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA) đã ghi nhận 511 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lốp xe trong năm 2024. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể như lốp quá tuổi, áp suất không đủ hay hư hỏng vật lý chưa được phân tách rõ ràng trong báo cáo. Điều này cho thấy việc đánh giá rủi ro từ lốp xe cũ vẫn còn nhiều thách thức.

Tuổi của lốp và độ sâu gai lốp là hai yếu tố độc lập. Một chiếc lốp có thể còn nhiều gai nhưng đã quá cũ và dễ hỏng, đặc biệt với những xe ít sử dụng hoặc lốp dự phòng. Ngược lại, lốp dùng nhiều có thể mòn gai nhanh nhưng chưa đến tuổi cần thay. Vì vậy, chỉ dựa vào độ sâu gai không đủ để đảm bảo an toàn.

Nhiệt độ cao là yếu tố làm lốp xuống cấp nhanh hơn. Các vụ hỏng lốp thường tập trung tại các bang miền Nam nước Mỹ với khí hậu nóng quanh năm. Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm mô phỏng tác động của nhiệt độ trong vòng 10 năm cho thấy sự suy giảm đáng kể về chất lượng cao su và khả năng chịu lực của lốp.

Hiện chưa có luật liên bang nào quy định bắt buộc thay lốp dựa trên tuổi, mà chỉ khuyến cáo người tiêu dùng tự ý thức kiểm tra và thay thế. NHTSA tập trung vào việc nâng cao nhận thức để người lái xe hiểu rõ rủi ro từ lốp quá tuổi, đặc biệt khi nhiệt độ và áp suất không được duy trì đúng mức.

Áp suất lốp thấp cũng làm tăng nhiệt độ bên trong lốp, thúc đẩy quá trình lão hóa cao su nhanh hơn. Hệ thống giám sát áp suất lốp trên xe hiện nay chỉ cảnh báo khi áp suất giảm đáng kể, trong khi các rò rỉ nhỏ vẫn làm lốp xuống cấp âm thầm.

Với người lái xe thông thường, lốp thường bị mòn gai trước khi tuổi tác trở thành vấn đề. Tuy nhiên, với xe ít chạy hoặc lốp dự phòng, ngày sản xuất in trên thành lốp là chỉ số quan trọng để xác định thời điểm cần thay thế nhằm đảm bảo an toàn.