Facebook bị kết luận gây hiểu lầm về dữ liệu, TikTok dàn xếp vụ kiện 100 triệu USD

Một bồi thẩm đoàn tại bang New Mexico (Mỹ) kết luận Facebook đã đưa ra những thông tin gây hiểu lầm về việc bảo vệ dữ liệu người dùng. Trong một vụ kiện khác tại bang Alabama (Mỹ), TikTok và công ty mẹ ByteDance đồng ý trả ít nhất 100 triệu USD để dàn xếp các cáo buộc liên quan đến an toàn của thanh thiếu niên.

Các ứng dụng mạng xã hội thu hút người dùng toàn cầu.

Facebook bị kết luận gây hiểu lầm về bảo vệ dữ liệu

Ngày 25/9, bồi thẩm đoàn tại bang New Mexico (Mỹ) kết luận Facebook đã đưa ra những thông tin gây hiểu lầm về cách nền tảng này bảo vệ dữ liệu người dùng.

Vụ kiện bắt nguồn từ bê bối Cambridge Analytica, liên quan đến việc dữ liệu của hàng chục triệu người dùng Facebook bị thu thập thông qua một ứng dụng bên thứ ba. Ứng dụng này được giới thiệu dưới dạng một bài trắc nghiệm tính cách. Những người sử dụng ứng dụng đã cho phép ứng dụng tiếp cận một số thông tin trên Facebook, đồng thời dữ liệu của nhiều bạn bè của họ cũng bị thu thập theo cơ chế mà nền tảng khi đó cho phép.

Dữ liệu thu thập được sau đó được chuyển cho Cambridge Analytica, một công ty chuyên phân tích dữ liệu phục vụ hoạt động chính trị. Vụ việc được cho là đã ảnh hưởng đến thông tin của khoảng 87 triệu tài khoản Facebook và trở thành một trong những bê bối lớn nhất liên quan đến quyền riêng tư trên nền tảng này.

Trong vụ kiện tại New Mexico, vấn đề được đưa ra trước bồi thẩm đoàn không chỉ là việc dữ liệu từng bị thu thập, mà còn là cách Facebook thông tin với người dùng về việc bảo vệ dữ liệu và kiểm soát các bên thứ ba có quyền tiếp cận thông tin trên nền tảng. Bồi thẩm đoàn cho rằng Facebook đã đưa ra những tuyên bố gây hiểu lầm về vấn đề này.

TikTok dàn xếp vụ kiện về an toàn thanh thiếu niên

Cũng trong ngày 25/9, TikTok và ByteDance đạt thỏa thuận với bang Alabama, một bang ở miền Đông Nam nước Mỹ, để dàn xếp vụ kiện liên quan đến an toàn người dùng trẻ tuổi.

Vụ kiện do Tổng chưởng lý Alabama Steve Marshall khởi xướng. Bang Alabama cáo buộc thuật toán của TikTok liên tục đề xuất nội dung cho người dùng trẻ tuổi và có thể đưa họ tới những nội dung ngày càng bạo lực. Bang này cho rằng TikTok đã gây hiểu lầm về mức độ an toàn của nền tảng đối với thanh thiếu niên. Đây là các cáo buộc trong vụ kiện và chưa được đưa ra xét xử do hai bên đã đạt thỏa thuận dàn xếp.

Theo thỏa thuận, bang Alabama sẽ nhận ít nhất 100 triệu USD, khoản tiền phải được thanh toán trong vòng 45 ngày. Số tiền có thể tăng lên 300 triệu USD nếu một số điều kiện khác được đáp ứng.

Ngoài khoản tiền dàn xếp, TikTok đồng ý thay đổi một số tính năng dành cho người dùng trẻ tuổi. Nền tảng sẽ áp dụng giới hạn 2 giờ sử dụng mỗi ngày, tự động tạm dừng sau 15 phút sử dụng và tăng cường các biện pháp xác minh độ tuổi.

Bang Alabama là một trong nhiều bang của Mỹ đưa ra các cáo buộc tương tự đối với TikTok. Tính đến thời điểm hiện tại, it nhất 27 bang khác và thủ đô Washington, D.C. (Mỹ) cũng đã khởi kiện liên quan đến những vấn đề tương tự. TikTok trước đó cũng đã đạt thỏa thuận trị giá 400 triệu USD với Bộ Tư pháp Mỹ trong một vụ việc liên quan đến cáo buộc vi phạm luật liên bang về quyền riêng tư của trẻ em.